世界癌症日不只談治療：台癌發起「#我的神隊友」全民響應行動 倡議心理社會韌性與支持系統的重要
抗癌不只是治療，更是生活與心理的長期挑戰
癌症治療是一場長跑，然而對許多癌友而言，最難熬的不只是療程本身，更是生活節奏被迫改變後所帶來的孤單、焦慮與無助。台灣癌症基金會執行長張文震醫師表示，當癌症逐漸成為需要長期共處的慢性病，「活下來」不再是唯一目標，如何在治療、家庭、工作、經濟壓力之間找到平衡、維持心理穩定與生活功能，正是癌友能否走得長遠的關鍵。
每年2月4日為世界癌症日，國際抗癌聯盟（UICC）號召全球共同響應。近年世界癌症日主題「United by Unique」強調，每一位癌友的抗癌旅程皆獨一無二。因此癌症照護必須以人為本，從醫療延伸至心理、家庭責任、社會互動與生活重建，才能真正回應癌友的需求。
每天148人因癌症離世 打造心理社會韌性是活下去關鍵力量
癌症仍為全球主要死因之一，台灣同樣面臨嚴峻挑戰，張文震指出，依據國健署最新112年癌症登記資料顯示，國人癌症新發生人數達13萬8,051人，罹癌時鐘縮短至每3分48秒就有1人罹癌；113年統計亦顯示癌症死亡仍居十大死因首位，全年54,032人死於癌症，平均每天148人因癌症離世。隨著篩檢及治療進步，全癌症五年存活率已提升至63%，癌友需求也從「治療」擴大為「癌後生活」的全方位照護。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出：「治療能延長生命，陪伴能撐住生活。抗癌不是一個人的戰爭，而是一群人的團隊合作。」她也分享一位癌友在接受關懷時提到：「化療最難熬的不是身體不舒服，而是那種回到家、突然覺得世界安靜到可怕的孤單。直到有人每次都陪我走到電梯口，只說一句『明天再一起撐』，我才知道，陪伴是一種力量。」蔡麗娟指出，這些看似平凡的支持，正是癌友建立「心理社會韌性」的重要來源。所謂心理社會韌性，指的是癌友在疾病與治療的衝擊下，仍能在支持系統陪伴下逐步穩住情緒、維持生活功能並重新找回與社會的連結。這股力量不只來自醫療，更來自陪伴、理解、以及被好好接住的過程。
#我的神隊友—用照片打造全民支持系統行動
呼應世界癌症日精神，台灣癌症基金會今年以「支持系統」為倡議核心，於FB發起社群串聯行動—
「世界癌症日FB活動：#我的神隊友」，邀請全民用「一張照片＋一句話」分享生命中的抗癌神隊友。
活動首波即獲知名藝人、同時也是抗癌鬥士的唐玲率先響應，她分享與妹妹的合照並寫下：「我的抗癌神隊友：妹妹—治療時守護我，工作時陪伴我，重生後成為我最可靠的執行智囊好幫手。」唐玲的分享也反映出許多癌友的共同心聲，在治療與重建生活的路上，身邊那位願意「一直在」的人，就是穿越困境的重要力量。
此外，「台癌附設晴嶼心理諮商所」所長張維宏本身也是淋巴癌病友，亦分享與太太、女兒的合照，並提到：「透過你眼中的快樂，找到讓我穿越困境的力量。」五歲就罹患腦瘤至今已經13歲的佩樺也分享，長期在病房陪她的拉不拉多犬「亞瑟」說：「亞瑟在病房的陪伴，溫暖了我的內心。」
台癌表示，不是只有癌友可以投稿，神隊友也可以投稿，像是家人、醫療人員、朋友、照顧者、病友夥伴、一隻寵物、一件物品，甚至是努力撐住每一天的自己。透過低門檻、溫暖且易擴散的方式，希望讓更多人理解，癌症照護不只有醫療，更需要陪伴與認同；每一個微小的支持，都可能成為癌友走下去的關鍵力量。
蔡麗娟強調，癌症並非少數人的課題，而是每個家庭都可能面對的生命議題，支持系統的建立需要全民共同響應。此次行動不只是社群活動，更希望促成一個社會共識：讓陪伴成為抗癌的一部分，讓支持系統被看見、被肯定，也讓更多癌友與家庭在困難時刻知道「有人懂、有人在」。
台癌全人照護支持系統：從生活照護到心理支持、照顧者關懷
台灣癌症基金會長期深耕癌症防治與癌後照護，推動以人為本的「全人照護支持系統」，包含生活照護、心理支持與照顧者關懷三大面向：在生活照護上提供健康倡議、癌後生活調適等資源；在心理支持面向，協助癌友與家屬面對治療焦慮、情緒壓力、關係與角色變化等議題；並持續關注照顧者負荷，提供必要的支持與喘息資源。
蔡麗娟呼籲，世界癌症日不只是提醒我們癌症的嚴峻，更要讓社會看見，每位癌友背後都有一位（或一群）抗癌神隊友。當更多人願意陪伴、願意理解，抗癌的路就能走得更有力量、更不孤單。
