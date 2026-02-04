世界癌症日北高騎行抵高雄 陳其邁：篩檢護健康

（中央社記者林巧璉高雄4日電）今天2月4日是「世界癌症日」，癌症基金會發起的北高騎行行動今天抵達高雄。高雄市長陳其邁在市府迎接車隊並說，癌症篩檢早期發現、早期治療，希望把潛在高風險族群篩檢出來。

癌症基金會（HOPE）響應「世界癌症日」發起「健康台灣，讓希望滾動全台」北高騎行行動。車隊2日由台北市政府出發，由HOPE副董事長、高雄長庚醫院醫師羅盛典帶領車隊歷經3天、超過400公里，今日車隊順利抵達終點高雄市政府。

陳其邁致詞說，高雄配合中央推動肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，自111年7月1日推動公費肺癌篩檢，截至去年已有4萬3102人接受篩檢，位居全國第一，其中確診個案高達70%為0至1期早期癌症，成功挽救無數家庭。

羅盛典說，癌症治療過程中非常辛苦，此次自己騎乘400公里實際感受癌症治療過程，一開始在台北遇到強風，接著又面臨寒流，讓他感受到癌友治療的辛苦，就如同乘風破浪，過程中有多名癌友加入騎乘，台北路段的領騎人就是一位乳癌病友，「想讓癌友知道你們真的可以，要相信自己。」

總統賴清德也透過事先錄製的影片恭喜HOPE車隊完成騎行行動，賴總統說，要跟癌友與家屬說「你們並不孤單」，政府正全力推動「健康台灣」願景，相關預算已由新台幣28億元提升至68億元，新增106萬人次篩檢服務，堅定落實「早期篩檢、早期治療」的政策方向，以期達成2030年前將癌症死亡率降低1/3的目標。

癌友侯金水在台中路段加入騎乘，今天與車隊一起抵達高雄，他接受媒體聯訪說，家族有多人罹癌，讓他覺得自己遲早也會罹癌，16年前他主動篩檢確診鼻咽癌，治療過程始終維持過去的運動習慣，「運動會讓心情變好，癌友要多做各式活動，對於治癒非常有幫助。」（編輯：李淑華）1150204