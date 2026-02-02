世界癌症日啟航！北高400公里希望長征騎行挑戰

為響應「世界癌症日」 ，癌症希望基金會2日 在台北市政府前廣場正式啟動「健康台灣 ，讓希望滾動全台」北高雙城自行車騎行挑戰 ，由醫護人員與志工組成的HOPE車隊，將於三天內完成超過400公里 的挑戰，以行動陪伴癌友，傳遞「你並不孤單」的支持力量，衛生福利部次長莊人祥（前左三） 和運動部次長鄭世忠（前右三）出席。 （趙雙傑攝）

為響應2月4日「世界癌症日」，癌症希望基金會號召近百人，啟動北高雙城自行車騎行挑戰，將於3天內完成超過400公里的挑戰，今天車隊從台北市府出發，衛福部次長莊人祥、運動部次長鄭世忠等人參與繞行台北101，為這場「希望長征」揭開序幕。

今年世界癌症日主題為「United by Unique 無獨有偶 有你有我」。癌症希望基金會副董事長羅盛典發起本次北高騎行挑戰，已號召近百位醫護人員與志工參與，其中8位將全程參與，以行動陪伴癌友，傳遞「你並不孤單」的支持力量。

為響應「世界癌症日」 ，癌症希望基金會 2 日 在台北市政府前廣場正式啟動「健康台灣 ，讓希望滾動全台」北高雙城自行車騎行挑戰 ，由醫護人員與志工組成的HOPE車隊，將於三天內完成超過400公里 的挑戰，以行動陪伴癌友，傳遞「你並不孤單」的支持力量。 （趙雙傑攝）

癌症希望基金會董事長莊國偉表示，國內外實證研究顯示，規律且適當的運動有助於癌後恢復、減輕疲憊感，並協助癌友重建生活節奏。癌症希望基金會自民國111年起推動「癌後健康促進培力計畫－運動處方」，整合運動、物理治療、營養等專業，研發癌友運動專班，已培訓超過百位專業癌症運動教練。

莊人祥指出，癌症已連續43年蟬聯國人死因首位，對國民生產力影響甚鉅。國健署自民國99年起與癌症希望基金會合作，在全台105家醫院建立「癌症資源中心」，創建「台灣癌症資源網」，涵蓋六大面向包括顧身體、找資源、顧心靈、放輕鬆、挺家庭、保權益，提供一站式服務，支持癌友走入社會。

鄭世忠強調，推動全民運動，打造安全、友善且可近的運動環境，是運動部的核心使命。未來將持續透過跨部會合作，提升癌友參與運動的可近性，協助癌友將運動融入日常生活，活得更健康。

莊人祥、鄭世忠、國民健康署署長沈靜芬、健保署主秘劉林義、全民運動署署長吳建遠、立委王正旭等人一同騎乘YouBike，陪伴車隊自台北市政府前出發，繞行台北101大樓。在眾人歡送下，車隊正式啟程，展開這場橫跨400多公里的挑戰之旅。

