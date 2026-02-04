世界癌症日 唐玲散發正能量：在勇氣找回信心

〔記者林南谷／台北報導〕今(4)日是世界癌症日，女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌第4期，歷經8次化療與2次重大切除手術，從鬼門關前走回來，一早在臉書發文表示，有些路不是自己故意選的，但走著走著就會看見，生命最真實的樣子。

唐玲說，曾經以為癌症是句點，後來才明白，它是一扇門逼她停下來，重新學呼吸，重新學愛自己，「癌症很孤單，所以以為自己只能一個人撐著，可以害怕、可以脆弱，但不要把自己關起來。」

今天，唐玲想把心聲送給朋友們：「如果你正在治療，請相信你不是孤軍奮戰；如果你正在陪伴，謝謝你，你就是他生命裡的光，願我們都在陪伴裡長出勇氣，在勇氣裡找回信心。」

