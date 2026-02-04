世界癌症日 總統：推動國家防癌計畫 盼2030年癌症死亡率降低1/3

今天(4日)是「世界癌症日」，賴清德總統今天(4日)以錄影方式為「2026世界癌症日」活動致詞時表示，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫，強化精準醫療，並編列預算確保癌症新藥基金永續運作，目標在2030年前將癌症標準化死亡率降低三分之一。總統並說，政府會與民間共同合作，期盼讓健康成為台灣進步的重要力量。

每年的2月4日是「世界癌症日」，癌症希望基金會與高雄市政府今年共同舉辦「健康台灣、讓希望滾動全台」活動，癌症希望基金會副董事長羅盛典特別以3天時間，透過自行車騎行超過400公里，提醒國人癌症防治的重要性，並展現推動健康台灣的決心，賴清德總統也以錄影方式為該活動致詞。

廣告 廣告

總統表示，根據國際抗癌聯盟的統計，癌症是全球死因第2位，平均每年約有1千萬人死於癌症；在台灣，癌症也連續43年蟬聯國人十大死因之首，這些數據顯示癌症的早期篩檢、即時治療與健康促進非常重要。

總統說，他身為台灣首位醫師出身的總統，深刻理解癌症對國人的健康照護與家庭經濟確實已形成巨大的壓力。因此，政府定下在2030年之前達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標，並以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫，去年的癌症篩檢經費，不但從前一年的新台幣28億元大幅擴增為68億元，篩檢人次也因此較前一年新增106萬人次，總共累計536萬人次。

總統也指出，政府正積極提升精準醫療的能力，透過基因檢測、精準診斷與跨部會合作，建立國際級資料庫，使台灣與國際醫療標準接軌。同時，政府也推動「癌症新藥基金」，未來會持續編列預算，確保基金永續運作。總統說：『(原音)截至去年10月，我們已經收載20項新藥以及16項擴增給付，受惠人數達1萬2,300人，預估支付將近122億元。未來政府將持續編列預算，確保癌症新藥基金的永續運作。』

總統強調，防癌這條路，需要政府、民間、地方與國人共同努力，他想對所有癌友與家屬說，「你們並不孤單」，政府會與醫療團隊、病友團體共同合作，讓國人健康、家庭美滿、國家更強。