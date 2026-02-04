世界癌症日 賴清德：目標2030年前將癌症標準化死亡率降低1/3

賴清德總統說，目標2030年前將癌症標準化死亡率降低1/3。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（4）日是世界癌症日，總統賴清德表示，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫，強化精準醫療，並編列預算確保癌症新藥基金永續運作，目標在2030年前將癌症標準化死亡率降低三分之一。他也說，「癌症新藥基金」截至去年10月，預估支付將近122億元，會持續編列預算，確保癌症新藥基金的永續運作。

賴清德以錄影方式為「2026世界癌症日」致詞表示，今天是世界癌症日，謝謝癌症希望基金會與高雄市政府共同舉辦「健康台灣、讓希望滾動全台」這麼有意義的活動。他說，尤其基金會副董事長羅盛典以三天時間，透過自行車騎行超過四百公里，來提醒國人癌症防治的重要性，展現推動健康台灣的決心，令人相當敬佩。

賴清德指出，根據國際抗癌聯盟的統計，癌症是全球死因第2位，平均每年約有1千萬人死於癌症；在台灣，癌症也連續43年蟬聯國人十大死因之首，這些數據都提醒，癌症的早期篩檢、即時治療與健康促進非常重要。

賴清德表示，身為台灣首位醫師出身的總統，他深刻理解，癌症對國人的健康照護與家庭經濟確實已形成巨大的壓力。因此，政府定下目標，希望在2030年之前，達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴清德表示，為了達成這個願景，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫。他說，去年的癌症篩檢經費，不但從前一年的28億元，大幅擴增為68億元，篩檢人次也因此較前一年新增106萬人次，總共累計536萬人次。政府也積極提升精準醫療的能力，透過基因檢測、精準診斷與跨部會合作，建立國際級資料庫，使台灣與國際醫療標準接軌。

賴清德並指，政府也推動「癌症新藥基金」，截至去年10月，已經收載20項新藥以及16項擴增給付，受惠人數達1萬2,300人，預估支付將近122億元。未來政府將持續編列預算，確保癌症新藥基金的永續運作。

「防癌這條路，需要政府、民間、地方與國人共同努力。」賴清德想對所有癌友與家屬說，「你們並不孤單。政府會與醫療團隊、病友團體共同合作，讓國人健康、家庭美滿、國家更強。」他相信，只要團結努力，就能夠讓希望持續滾動，讓健康成為台灣進步的重要力量。

