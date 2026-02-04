世界癌症日HOPE車隊挑戰400公里 陪癌友南北長征

高雄市長陳其邁與癌症希望基金會，共同呼籲民眾定期接受癌症篩檢、早期治療。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕2月4日是世界癌症日，癌症希望基金會在成立25週年之際，進行3日的北高長征400公里活動，今早抵達高雄市政府，市長陳其邁親迎車隊，並鼓勵民眾定期癌篩、早期治療。

癌症希望基金會副董事長、高雄長庚醫院醫師羅盛典帶領車隊，2日自台北出發，一路南騎到高雄，歷經3天逾400公里的長征，沿途有近百人響應，其中包括羅盛典在內共有8人全程參與挑戰。

由癌症希望基金會副董事長羅盛典(右2)帶領的車隊，今早完成400公里長征抵達高雄市政府，市長陳其邁(右1)親自迎接。(記者許麗娟攝)

羅盛典表示，這次活動是由醫護團隊與志工發起，北中南分別有癌友加入騎乘的行列，主要是想向癌友傳遞「你並不孤單」的支持力量，同時也鼓勵癌友適切的運動有助於癌後恢復、重建生活節奏，在北部時就有有１名去年8月才完成乳癌治療的車友，在刮風又下雨中幫大家破風領騎，精神可佳！

今年51歲的癌友侯金水是從台中加入一路騎到高雄，他說，4個姊姊和媽媽都有癌症，2010年他因腮腺炎就醫，告知醫師有家族癌症史，醫師為他做鼻腔內視鏡時發現1顆腫瘤，切片檢查為1期的惡性鼻咽癌，因及早發現及早治療，目前已經痊癒，罹癌前他就有打羽球運動的習慣，近2年開始騎單車，曾參加一日雙塔，在24小時內騎完500多公里，他鼓勵癌友運動，除了讓身體健康，運動後產生的多巴胺也會讓心情變得更好。

總統賴清德也透過影片聲援，指推動「健康台灣」願景，落實早期篩檢、早期治療，相關預算已由28億元提升到68億元，目標是2030年將癌症死亡率降到3分之1。

高雄市長陳其邁表示，中央已提供大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌公費癌篩項目，今年起也新增胃癌篩檢，以肺癌為例，高雄從2022年7月推動至今，肺癌 LDCT(低劑量電腦斷層)篩檢達到4萬3000多人，人數全台灣第一，高雄市衛生局也結合戶政系統，為提高篩檢便利性，在偏鄉透過「公車式小黃」接送民眾篩檢、追蹤，以達到「健康平權」。

