世界百大樂團現身高雄！沙尼率鹿特丹愛樂連演三夜掀搶票潮

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▲指揮家拉哈夫．沙尼(圖中)與鹿特丹愛樂銅管樂團，昨(0611)日下午於中山大學舉辦《自由狂想》推廣音樂會，現場近千名高屏地區師生熱情參與。（照片來源╱攝影 蔡玫香提供）

校園推廣演出、大師班、紀錄片首映、快閃活動與三場音樂會 荷蘭天團為高雄帶來零距離的音樂體驗

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心攜手國際知名的鹿特丹愛樂管絃樂團，推出為期四天的「映象荷蘭」系列活動，不僅帶來三場重量級音樂會，更結合校園推廣、大師班、紀錄片首映及公共空間快閃演出，讓世界級藝術走出音樂廳，深入校園與城市角落，打造南台灣難得一見的國際音樂交流盛事。

鹿特丹愛樂此次第三度來台演出，延續高雄與荷蘭鹿特丹兩座港灣城市多年來的文化連結。衛武營特別規劃多元教育推廣活動，希望讓更多青年學子及市民朋友有機會近距離接觸國際級音樂家，感受古典音樂魅力。

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▲鹿特丹愛樂銅管樂團於中山大學演出。（照片來源／攝影 蔡玫香 提供）

活動首先登場的是《自由狂想》鹿特丹愛樂銅管樂團校園推廣音樂會，由樂團首席指揮拉哈夫．沙尼親自擔任指揮及鋼琴演奏，攜手銅管聲部音樂家演出美國20世紀經典作品，包括柯普蘭《平凡人的號角》以及伯恩斯坦、蓋希文等知名作曲家的代表作，展現銅管樂器豐富多變的音樂色彩。

此次推廣音樂會由衛武營主辦、國立中山大學協辦，特別開放高雄、屏東9所國中小師生、中山大學師生及衛武營青年卡會員參與，吸引近千名師生到場欣賞。其中不少學生具有管樂專長，能夠近距離聆聽世界級樂團演出，對音樂教育具有重要意義，也讓藝術資源真正走進校園。

除了演出交流，人才培育同樣是此次活動重點。衛武營安排兩場專業大師班，由鹿特丹愛樂首席音樂家親自授課。長笛首席Juliette Hurel於衛武營指導學員，分享演奏技巧與舞台經驗；長號首席Pierre Volders則與Remko De Jager、Jeffrey Kant共同授課，透過面對面交流，協助在地音樂學習者提升專業能力，拓展國際視野。

系列活動另一亮點則是藝術走入公共空間。6月13日下午，衛武營將舉辦拉哈夫．沙尼紀錄片《Be in the Moment》全球首映，帶領觀眾深入了解這位國際指揮名家與鹿特丹愛樂長達十年的合作歷程。晚間則安排驚喜快閃演出，沙尼將與國際知名台灣小提琴家黃俊文現身衛武營公共鋼琴區，以最貼近民眾的方式與樂迷互動，讓藝術突破舞台與觀眾之間的界線。

衛武營表示，透過校園推廣、專業培訓、紀錄片分享及公共快閃等多元形式，希望落實「眾人藝術中心」理念，讓不同年齡與背景的民眾都能接觸藝術、認識藝術，進一步將文化能量融入日常生活。

音樂會部分，鹿特丹愛樂也帶來三場各具特色的演出。首場邀請台灣抒情女高音蕭涵同台演出；第二場由拉哈夫．沙尼展現備受樂迷期待的「自彈自指」全方位實力；第三場則由旅美小提琴家黃俊文擔綱獨奏，呈現不同風格與音樂魅力。透過連續三天精彩節目安排，讓南台灣觀眾完整感受鹿特丹愛樂深厚的藝術底蘊與國際級演奏實力。

衛武營指出，此次合作不僅是一場音樂盛會，更是一次跨國文化交流與藝術教育實踐，讓國際級藝術資源深入城市生活，為高雄注入豐沛的人文能量，也讓世界看見高雄作為國際藝文城市的發展成果。（圖╱衛武營提供）