世界的臺灣記憶，免費開放全民共享： 臺史博「海外史料看臺灣資料庫」正式上線

【記者蔡富丞/綜合報導】想找海外典藏的臺灣史料，過去往往要飛到國外博物館與檔案機構申請調閱；現在只要打開網站、輸入關鍵字，就能免費查閱。由國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）建置的「海外史料看臺灣資料庫」已正式上線，將多年累積的海外臺灣史料研究成果，轉化為全民開放的數位平台，讓研究者與社會大眾從全球視角，重新理解臺灣的歷史脈絡。

世界的臺灣記憶，免費開放全民共享： 臺史博「海外史料看臺灣資料庫」正式上線

數百年來，來自不同國家的旅行者、探險家、學者與官員，曾以文字、影像、地圖與檔案記錄他們所見的臺灣。然而，這些史料長期分散典藏於海外博物館與檔案機構，受限距離與各單位閱覽規定，以往大多只能親赴海外查閱，門檻極高。臺史博「海外史料看臺灣資料庫」的啟用大幅降低了限制，將來自世界各地的臺灣記憶首次加以系統性整合，以免費、免登入方式對全民開放。

廣告 廣告

世界的臺灣記憶，免費開放全民共享： 臺史博「海外史料看臺灣資料庫」正式上線

這項成果並不是短時間完成的，臺史博自籌備處時期起，研究團隊便陸續走訪日本、荷蘭、英國、美國、德國、法國、西班牙等多國博物館與典藏機構，進行實地訪查、史料盤點與研究整理，歷經二十多年的累積才有的豐碩成果。

臺史博館長張隆志表示，這個資料庫最有價值的地方，在於提供「世界與臺灣如何彼此互動」為核心視角，重新組織歷史材料。從17世紀荷蘭文獻、19世紀的法國軍官手繪地圖，到20世紀日本導演在臺灣拍攝的影片，這些史料呈現不同時代、不同國家眼中的樣貌，讓民眾不只看見臺灣自身的歷史敘事，也能理解臺灣在全球歷史中的位置。

資料庫第一階段已開放20項研究計畫、18冊專書出版內容，以及高達700件的文物和文獻影像。無須註冊帳號，只要搜尋人物、地名或事件等關鍵字，在家中就能免費瀏覽海外史料中的臺灣紀錄。除了研究用途，這個資料庫對一般民眾也相當友善。只要輸入關鍵字，就有機會遇見一張老照片、一段外國人筆下的文字，或一則海外留下的臺灣故事，透過外國人的視角，看見不同時代的臺灣。

臺史博表示，未來將持續與國際博物館及典藏機構合作，逐步擴充資料庫內容，陸續加入更多海外影像、文物、歷史地圖、檔案紀錄與影音資料，期望透過持續累積與開放共享，讓資料庫能夠成為理解臺灣歷史與世界連結的重要平台，也讓更多人看見世界如何記住臺灣，以及臺灣如何在不同歷史時期走向世界。