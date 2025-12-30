世界盃二手球票炒至天價 「勸退」老球迷：平民運動變富人聚會

2026年美加墨世界盃門票價格高昂，引發廣泛不滿。隨著三輪購票資格抽籤結束，華人社群平台開始出現大量高價轉售二手球票的資訊，然而過高的票價，「勸退」了不少原本希望藉此機會近距離享受足球盛宴的老球迷。

本屆世界盃採用彈性票價制，根據參賽球隊的受歡迎程度定價。據報導，以熱門球隊英格蘭為例，英格蘭對陣上屆季軍克羅埃西亞的小組賽最低檔位票價超過200元，最貴檔位接近600元。而在紐約/新澤西舉辦的總決賽，票價則為4185元至8860元不等。由於供不應求，因此球票銷售採抽籤制，有意購票者須從今年9月起報名參加，中籤者方可獲得購票資格。目前，抽籤已進行過三輪。

與此同時，國際足總稱，為適應美國成熟的二手票務市場，特在其票務官網上設有二手球票交易區，且並不限制交易限額。這導致部分熱門比賽的二手球票被炒成天價。

家住新澤西的華人丁女士近日在小紅書上發現，高價出售二手球票的訊息開始大量出現，其中有些發帖者直接告知「加價出，想要原價不用問。」

丁女士表示，她的父親是鐵桿球迷，且正好計畫今年夏季來美探望她，因此她也希望用一張世界盃球票作為送給父親的最好禮物。不過她和男友兩人各自參加了兩輪抽籤，均未中籤。

而根據她的觀察，小紅書上的華人出票者基本都是參照官方二手平台上被炒高的行情開價。在她諮詢過的一位賣家處，她被告知在新澤西舉辦的一場法國隊和一場德國隊比賽的票已被搶走，強隊中僅剩一張英格蘭對陣巴拿馬的球票。由於兩隊實力懸殊，比賽含金量很可能並不高，然而即使這樣，這場原價不超過500元的門票也被叫至1200元。

同在新澤西、家住大都會人壽球場附近的華人Jonathan亦表示，原本滿心希望在家門口體驗一下足球盛宴，但抽籤和高票價兩道難關已成功將他「勸退」。作為近20年的老足球迷，Jonathan說，足球的本質是一項平民階層的大眾競技運動，從未有人像本屆世界盃這樣，把足球比賽徹底變成一場富人聚會。這種操作令他頗為心寒。「反正我曾經瘋狂追的球星們，或者成了教練，或者已進了天堂，現在再看這些物是人非的球隊，本來也不再像當年那樣充滿激情了。不去湊這個熱鬧，也不吃什麼虧。」

