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正在墨西哥備戰世界盃的伊朗國家足球隊訓練場旁，驚傳駭人命案。當地警方在一輛停放在體育場對面超市的SUV後車廂中，發現一具包裹在黑袋中、已嚴重腐爛且有受暴痕跡的屍體，引發安全疑慮。

根據法新社（AFP）報導，這起驚悚事件發生在墨西哥邊境城市提華納（Tijuana）。當時伊朗國家隊正在當地的卡利恩特體育場（Caliente Stadium）進行訓練，而藏屍的灰色豐田（Toyota）SUV就停在體育場正對面的超市停車場，車牌登記為美國加州。

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當地檢察官辦公室表示，巡邏警員發現該車輛異常，上前搜查時在後車廂赫然發現一具包裹在黑色塑料袋中的屍體，身上有明顯遭暴力虐待的痕跡。由於近日當地高溫達攝氏28度，烈日曝曬下屍體已嚴重腐爛，警方隨即派出穿著白色防護衣的鑑識人員封鎖現場採證。

墨西哥長期受到強大毒梟幫派肆虐，謀殺率高居世界前列，邊境城市提華納更是惡名昭彰，根據官方統計，光是2025年當地就記錄了超過1200起謀殺案。

伊朗國家隊因與美國關係緊張，臨時將訓練營從美國亞利桑那州移師至墨西哥。自抵達以來，球隊一直處於軍警的嚴密保護下。在屍體被運走後僅數分鐘，伊朗隊的車隊便在武裝士兵護送下緊急離開體育場，目前伊朗隊尚未對此安全事件做出回應。

原文出處：世界盃伊朗隊訓練場旁驚見腐屍！藏身SUV後車廂

本文由AI協作，經編輯審核後發布