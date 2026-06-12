世界盃傳統不可少！看足球必遭「奶球轟炸」，球迷瘋喊：滿滿正能量。圖／翻自@ofootball__ X

2026美加墨世界盃今（12）日正式點燃戰火，根據每屆世界盃的「慣例」，國際媒體除了把焦點放在賽事與運動員表現上，另一個焦點，就是看足球絕對脫離不了「奶球轟炸」。

墨西哥妹子蹦蹦跳跳 網喊：滿滿正能量

本屆世界盃由墨西哥、美國、加拿大共同主辦，因此比賽場地橫跨北美洲，自賽事開打之前，許多球迷與粉絲紛紛前往北美卡位，並有不少網美網紅，也已摩拳擦掌、蓄勢待發。今日開幕戰就在墨西哥舉行，主辦國墨西哥坐鎮阿茲特克球場，在自家主場迎戰南非隊，終場以2比0擊敗南非，沒有給家鄉父老失望。

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因此今日這場比賽，球場上坐滿墨西哥人，大家瘋看球賽的同時，也不忘尋找最耀眼的「奶球」。果然在場邊，有兩名女子特別耀眼，她們穿著低胸的墨西哥隊球衣，不斷地為自家隊伍搖旗吶喊。待墨國隊獲勝時，她們更是激動跳躍，其中一名女子，跳到連衣服內的「奶球」都忍不住跑了出來，差一點就要春光乍洩。不過這段畫面，隨即被網友們瘋傳，大家紛紛直呼：「這就是我要看的大場面！」、「球賽少了這一味就不對了。」、「我也跟她們一起嗨了！」、「這是滿滿的正能量啊！」

足球+奶球 網友「變節」

除了這兩位墨西哥妹子，另外一位網紅歐梅多（Marisol Olmedo）則是代表巴拉圭，給粉絲們滿滿的正能量。在開賽前的國際友誼賽，當巴拉圭對戰尼加拉瓜，歐梅多一樣祭出「奶球攻勢」，立刻引起全球足球迷們的注意，甚至有不少網友直呼：「我現在叛變，我要來支持巴拉圭。」、「為了歐梅多，無限期支持巴拉圭。」、「這就是我們如此熱愛世界盃的原因。」

歐梅多讓很多球迷願意「變節」轉向支持巴拉圭。圖／翻自抖音@marisololmedo_oficial



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