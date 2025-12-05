世界盃分組抽籤將登場 川普準備展開「足球外交」

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）2026年世界盃48強會內賽分組抽籤儀式將於明天在華盛頓甘迺迪中心登場，東道主之一的美國總統川普（Donald Trump）將利用此一良機再度嘗試透過足球達成外交目的，並將與另外兩個共同主辦國加拿大與墨西哥的領袖會面。

法新社報導，由三個國家共同主辦世界盃（World Cup）尚屬首次，這應是北美展示團結的絕佳機會，美、加、墨三國領袖將共同參與一項象徵性的抽籤儀式。

但自川普重返白宮以來，他在貿易、移民以及毒品走私問題上對盟邦採取強硬態度，意味著他們在這場盛會的場邊仍有棘手議題需要處理。

對墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）而言，這將是她首次與川普會面。她告訴記者，雙方將在抽籤儀式前的「小型會晤」中討論雙邊貿易。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）曾兩度造訪白宮，但這將是他與川普在11月於南韓短暫碰面後的首次正式會面。南韓會面之前，川普曾因加拿大一支反關稅廣告而暫停雙邊貿易談判。

卡尼辦公室今天告訴法新社，卡尼與川普將「在甘迺迪中心（Kennedy Center）共同參加抽籤活動期間進行短暫會談」。他也會與薛恩鮑姆進行簡短會晤。

川普已對未被「美墨加貿易協定」（USMCA）涵蓋的加拿大、墨西哥輸美產品徵收高額關稅，而美方預計明年將尋求重新協商該協定。

川普並威脅若加、墨兩國無法遏止跨境移民與毒品走私，他將採取更嚴厲懲罰—甚至聲稱「若對墨西哥境內的毒梟目標發動空襲也無妨」，激怒了薛恩鮑姆。

另一方面，加拿大則因川普今年稍早呼籲加拿大成為美國第51州而感到憤怒。

儘管如此，美、加、墨三國如今仍共同主辦世界最大型的體育賽事。在川普首次執政期間，三國於2017年共同提出申辦。

川普毫不遮掩地利用世界盃來爭取政治與外交籌碼。他與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）關係密切，而英凡提諾也與包括俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在內的多位威權領袖交好。

川普甚至以重返2026年世界盃的可能性作為誘因，試圖促使俄羅斯結束戰爭—俄羅斯自2022年入侵烏克蘭後便被禁止參加國際足球賽事。

據悉，英凡提諾為迎合川普「喜歡被奉承」的性格，將在抽籤儀式上頒發首座國際足總和平獎（FIFA Peace Prize）給川普。（編譯：嚴思祺）1141205