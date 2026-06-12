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為了迎接2026年世界盃足球賽並打擊數位盜版，義大利財政警察近日在南部克羅托內大舉破獲3個非法寬頻電視串流中心，起訴4名嫌犯，並當場查扣價值高達65萬歐元（約新台幣2270萬元）的資產。

根據路透社（Reuters）報導，義大利警方表示，這次的掃蕩行動是為了在2026年美加墨世界盃（FIFA World Cup）開踢前，加強打擊網路侵權行為。儘管義大利國家隊遺憾未能晉級本屆世界盃，但當局對於維護智慧財產權的執法力道依舊不減。

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調查指出，這個非法網路集團專門販售盜版訂閱服務，讓收視戶能以極低廉的價格，觀看包括Sky、DAZN、Netflix和Disney+等知名付費平台的主流內容。這些非法訂閱每個月僅需10至40歐元（約新台幣350至1400元），甚至還貼心附帶「客戶服務」來吸引消費者。

警方目前已掌握至少2,769名非法訂閱用戶。該集團將不法所得重新投資於合法實體經濟，並兌換成加密貨幣以隱匿資金來源。涉案的4名義大利籍嫌犯已被依違反著作權法及洗錢罪嫌起訴；而購買盜版服務的用戶也無法置身事外，將面臨154歐元至5,000歐元（約新台幣5,400元至17.5萬元）不等的行政罰鍰。

原文出處：世界盃前夕！義大利破獲盜版串流 查扣2200萬資產

本文由AI協作，經編輯審核後發布