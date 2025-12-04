世界盃抽籤最後彩排 紅綠藍世足專用球正式亮相

2026年FIFA世界盃，將進行決賽隊伍最後抽籤。這次罕見有跨運動明星陣容助陣，抽籤儀式進行最後彩排，世足專用球也正式亮相，由紅、綠、藍三色組成，是三個主辦國 加拿大、墨西哥、美國的代表顏色。

2026年FIFA世界盃最後抽籤5日將在美國甘迺迪中心舉行，他們也在週三進行彩排。(圖／達志影像路透社)

2026年FIFA世界盃即將進行決賽隊伍最後抽籤，這場全球矚目的足球盛事將在美國甘迺迪中心舉行。抽籤儀式已進行最後彩排，由英格蘭退役足球員費迪南德擔任主持人。此次活動特別之處在於有跨運動明星助陣，包括NFL傳奇四分衛布雷迪、NHL「冰上大帝」葛瑞斯基、NBA「大鯊魚」歐尼爾，以及紐約洋基隊長賈吉。同時，名為「TRIONDA」的世足專用球也正式亮相，以紅、綠、藍三色象徵三個主辦國：美國、加拿大和墨西哥。

廣告 廣告

英格蘭退役足球員費迪南德在彩排中表示，身為球迷，他自己總是守在電視前觀看這些抽籤活動，因為他想知道自己的國家會被分到哪個位置，第一場比賽會對上誰。費迪南德強調，通往決賽、四強、八強的整條路線都從這個舞台上開始展開，他已經等不及了。

路透社帶領觀眾進入活動場地，除了展示世足大力神盃和抽籤桶內的足球籤外，2026年世界盃的比賽用球也同時亮相。這顆名為「TRIONDA」的專用球，結合了西班牙語中「三」與「波浪」的含義，使用紅、綠、藍三種顏色，分別代表美國、加拿大和墨西哥三個主辦國。

2026世界盃媒體關係主管Lenny Santiago介紹了參與抽籤程序的跨界運動傳奇人物陣容。這個罕見的跨運動明星四重奏包括7次拿下NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪、NHL史上得分最多的「冰上大帝」葛瑞斯基、前NBA職業籃球員「大鯊魚」歐尼爾，以及紐約洋基隊長賈吉，他們將共同為這場全球矚目的足球盛事揭開序幕。這次世界盃抽籤活動匯集了世界各地的足球強權，將決定各支球隊在2026年世界盃的分組和對戰路線。各國球迷都將密切關注這場抽籤儀式，期待自己支持的球隊能夠獲得理想的分組結果。

更多 TVBS 報導

中日緊張之際 在成都足球對戰 陸派特警防止衝突

C羅「最後一舞」！FIFA緩執行禁賽 可參加世界盃葡萄牙首役

寶刀不老！C羅「倒掛金鉤」美技 今年9場進10球

隔909日！ 西甲巴塞隆納重返「諾坎普」 4萬5000球迷同歡

