世界盃抽籤藏玄機：優待主辦國 頂尖4隊準決賽前不碰上

2026年世界盃(World Cup)抽籤儀式5日將在華府甘迺迪中心(Kennedy Center)舉行，抽籤結果將把48支參賽隊伍分成12個小組，每組四隊，12個小組以英文字母命名，從A組一直排到L組。小組賽之後，將有32支隊伍晉級進入單一淘汰的淘汰賽階段。

抽籤儀式上，代表參賽國家的籤球將分成四個檔次(pots)，每檔12支隊伍，每個小組將包含從各檔抽出的一支隊伍。各檔隊伍及目前國際足球總會(FIFA)排名如下，括號內為排名：

第一檔：西班牙(1)、阿根廷(2)、法國(3)、英國(4)、巴西(5)、葡萄牙(6)、荷蘭(7)、比利時(8)、德國(9)、美國(14)、墨西哥(15)、加拿大(27)。

第二檔：克羅埃西亞(10)、摩洛哥(11)、哥倫比亞(13)、烏拉圭(16)、瑞士(17)、日本(18)、塞內加爾(19)、伊朗(20)、韓國(22)、厄瓜多(23)、奧地利(24)、澳洲(26)。

第三檔：挪威(29)、巴拿馬(30)、埃及(34)、阿爾及利亞(35)、蘇格蘭(36)、巴拉圭(39)、突尼西亞(40)、象牙海岸(42)、烏茲別克(60)、卡達(51)、沙烏地阿拉伯(60)、南非(61)。

第四檔：約旦(66)、維德角(68)、迦納(72)、庫拉索(82)、海地(84)、紐西蘭(86)、歐洲足球總會聯盟(UEFA)附加賽A組勝者、歐洲足聯附加賽B組勝者、歐洲足聯附加賽C組勝者、歐洲足聯附加賽D組勝者、FIFA附加賽勝者1、FIFA附加賽勝者2。

美國、墨西哥、加拿大身為主辦國因此排在第一檔，如此一來獲得重大優勢，避免遇上幾支實力強勁的隊伍。美聯社報導，墨西哥確定分到A組，加拿大分到B組，美國分到D組。

根據抽籤方式設計，FIFA排名最頂尖的4支隊伍西班牙、阿根廷、法國、英國如果各自贏得小組冠軍，進入準決賽(semifinals)之前並不會互相對決。

第四檔還有六個籤球沒有對應特定國家，因為本屆世界盃還有六個席位要到明年3月才確定，其中四支隊伍將透過UEFA附加賽獲得參賽資格，另外兩支隊伍從FIFA附加賽選出。

身為四屆世界盃冠軍的義大利，從2014年以來沒獲得過參賽資格，但目前世界排名12，仍有機會晉級。

