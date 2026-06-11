世界盃時尚戰開打！愛迪達復古球衣、陳冠希足球鞋太欠收，BAPE®高彩度足球系列回頭率拉滿
四年一次的世界盃盛事倒數中，時尚圈已經先吹起「足球時髦學」旋風！從復古球衣、薄底足球鞋，到滿街都在穿的運動風短褲，今年夏天最潮的OOTD，不是Y2K，也不是靜奢風，而是直接把球場穿進日常。以下就來分享爆話題的足球風穿搭、配件亮點～
adidas國家隊球衣：把足球場直接穿上街
adidas 這次正式公開全新國家隊球衣系列，根本像把世界盃熱血氛圍提前搬進衣櫃。系列涵蓋阿根廷、德國、西班牙、義大利、日本等高人氣國家隊，不只主場球衣延續經典代表色，客場版本更大膽加入當代街頭感設計，讓球衣不再只是球迷戰袍，而是直接晉升今年最強夏日穿搭單品。
這次最大亮點，絕對是 adidas Originals 經典三葉草Logo睽違36年正式重返世界盃舞台。復古感直接拉滿，搭配90年代運動美學與現代機能材質，完全命中現在最流行的「Blokecore」足球穿搭風潮。尤其 oversized 球衣配牛仔褲、運動短褲或百褶裙的混搭方式，今年早就在韓國、日本街頭瘋狂洗版，真的要跟上。
adidasOriginals X CLOT：陳冠希把足球鞋變精品等級
如果覺得一般足球風還不夠潮，那 adidas Originals 與陳冠希主理的 CLOT 聯名系列，絕對是今年世界盃時尚話題王。這次全新 CLOT Mundial 系列，把足球文化重新翻玩成帶點工藝感的高級街頭風。
其中最吸睛的，就是 CLOT Mundial 鞋款。經典足球鞋輪廓加入高質感皮革，搭配拉菲草編織三條線與草編鞋底，居然把原本熱血運動感，變成帶有度假氛圍的高級潮流單品。另一雙 CLOT Samba 也超危險，麂皮鞋頭混搭草編元素，層次感直接拉滿，根本是「時髦球鞋控」今年必收名單。
服裝系列同樣很會。陳冠希以 Teamgeist「團隊之星」為靈感，把經典足球元素重新轉化成日常能穿的復古街頭風。針織球衣、印花短褲、工裝襯衫全都有種－看球賽也能拍街拍的鬆弛感，完全是現在年輕人最愛的潮流公式。
ABATHING APE®足球熱系列：把街頭反叛感踢進球場
向來擅長街頭文化的 ABATHING APE®，這回則直接把足球熱血變成高調穿搭宣言。2026 春夏系列以「足球熱」為主題，大膽加入鮮黃色、草地綠等高彩度配色，光視覺就已經先贏一半。
最有趣的是，BAPE®這次還把「仿冒文化」變成設計靈感，透過手繪感印花、未修飾圖騰與街頭塗鴉元素，重新詮釋球迷文化的狂熱與叛逆。運動單品混搭街頭剪裁，不只保留足球元素，更把年輕世代那種「我穿什麼就是態度」的潮流精神完整放大。
Gap× Ouigi Theodore：把足球文化穿成街頭故事
Gap這次攜手 The BrooklynCircus 創辦人Ouigi Theodore 推出限量 OuiGap 系列，完全不是普通運動聯名，而是把足球、移民文化、音樂與紐約街頭感一次混搭進服裝裡。系列最大亮點之一，就是大量出現在球衣、外套與針織衫上的「74」數字，向 1974 年海地足球國家隊致敬。
整體設計也延續 Ouigi Theodore 最擅長的復古學院感，把原本熱血的足球元素轉化成超有故事感的街頭穿搭。尤其復古球衣配寬褲的搭法，完全就是今年韓國與歐美潮人最愛的穿法之一。
Levi’s®推出復古滾邊 Tee、直接變球迷戰袍
Levi’s®這次則把「國家隊應援」變成日常OOTD。全新 Country Ringer Tee 系列，以世界盃參賽國家代表色為靈感，推出 8 款全球限定復古滾邊 Tee，把足球文化變得更好駕馭。
最厲害的是，完全沒有傳統球衣那種過度運動感，反而更像一件帶有復古濾鏡的美式短T。滾邊細節加上撞色設計，單穿就很有存在感，下身無論配丹寧褲、短裙還是工裝褲都成立。
FIFA× Bershka：甜辣女孩也能踢進世足時尚圈
Bershka這波 FIFA 聯名系列，則完全是把足球風格拉進 Y2K 辣妹宇宙。從巴西、阿根廷到日本等國家配色，全被翻玩成短版上衣、平口抹胸、繞頸 Tee，甚至還推出國家隊比基尼，直接把世足穿搭變成海邊OOTD。
尤其短版球衣搭配低腰褲與百慕達短褲，根本是今年歐美 TikTok 最紅組合。這系列最聰明的地方，就是讓原本偏中性的足球元素，也能穿出甜辣街頭感。即使不懂足球，也會因為這波穿搭太好看，默默開始期待世界盃到來。
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