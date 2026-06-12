世界盃最美觀眾席！Karina、Winter現身 網友一早全暴動
2026年美加墨世界盃今（12）日正式點燃戰火，墨西哥稍早以2比0戰勝南非，拿下開門紅。A組另一場焦點賽事，則是由南韓對決歐洲勁旅捷克，雙方於墨西哥瓜達拉哈拉展開激戰。比賽外，場邊看台已先掀起話題，人氣女團aespa成員Karina與Winter現身觀眾席，兩人身穿紅色球衣為國家隊加油，畫面透過全球轉播曝光後立刻引發熱烈討論。
此次Karina與Winter受邀擔任「世界盃可口可樂遠征應援團」成員，特地飛往墨西哥替南韓助陣。比賽開始前，兩人也透過直播與粉絲互動，分享首次親臨世界盃現場觀賽的興奮心情，吸引大批粉絲線上關注。
當現場大螢幕與轉播鏡頭帶到觀眾席時，兩位偶像立刻成為全場焦點。不少網友看到畫面後紛紛留言表示，「一早看到Karina和Winter太幸福了」、「根本世界盃最美觀眾席」。
除了現身看台外，Winter也在個人社群發文替韓國隊集氣，展現十足足球熱情；Karina則寫下簡短卻暖心的「選手們加油」，盼望能為國家隊帶來好運。
現場不只aespa成員到場應援，韓國「水彈女神」權恩妃同樣被拍到身穿球衣、揮舞國旗替球隊吶喊。此外，知名主持人全炫茂、搞笑藝人梁世燦也現身球場，兼顧節目拍攝與為國家隊加油，讓看台宛如韓流明星聚會。
更多鏡報報導
日本隊痛失隊長！遠藤航因傷退出世界盃 德甲門興前鋒頂替
紅牌比進球還多！墨西哥與南非開幕戰3人遭驅逐 寫世界盃歷史
差點命喪球場！墨西哥老將世界盃開幕戰頭槌破門 背後故事有洋蔥
蔣萬安兒「大寶」獲市長獎遭網暴！同學揭戰績貢獻 童軍人也力挺：還是太冷門
其他人也在看
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
穿越時空了？薩爾達時之笛重製、網瘋戰鬥陀螺...ACG圈「全面復古」網笑迷因梗成真
隨著最近 Sony、XBOX、夏日遊戲節、任天堂輪番上陣，許多近期即將發售的遊戲新作也都全部曝光，激起了全球玩家的期待。不過，接下來除了遊戲新作外，還有許多經典作品，例如《薩爾達傳說 時之笛》、《東方紅魔鄉 ～ 緋紅惡魔的體現》、《惡靈古堡 聖女密碼》等距今 20 多年前的遊戲重製，也讓許多玩家大開玩笑：「今夕到底是何年？」
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採...
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
世足》張政禹「略懂」世界盃看好西班牙 笑稱法國因姆巴佩玄學不妙
中華職棒味全龍張政禹雖是資深NBA球迷，近期除了關注NBA總冠軍賽，對於已經開踢的2026國際足總世界盃自稱「略懂！略懂！」，談到本屆賽事奪冠熱門，他開玩笑的則以「玄學」角度去分享，「反正不是法國，因為姆巴佩（Kylian Mbappé）好像沒有冠軍命。」
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
川普鐵腕遣返！美包機載伊朗等國移民飛往中非共和國
美國總統川普持續擴大移民鐵腕政策。一架載有伊朗、阿富汗等國國民的美國驅逐出境包機，正飛往局勢動盪的中非共和國。儘管這類「第三國遣返」面臨法律爭議，且中非共和國被美方列為最高級旅遊警示，川普政府仍執意執行。
蒂法參戰《快打旋風6》藏了3年！內幕曝光「魔晶石玩法」將結合格鬥技
對於《快打旋風6》的玩家們來說，最近最期待的事情之一就是許多玩家心中的童年女神，《Final Fantasy VII》中的超人氣女角蒂法即將加入遊戲，成為第四年度的季票角色之一。對此《快打旋風6》的遊戲總監中山貴之與製作人松本脩平就接受外媒訪問，表示這個計畫其實早在 3 年前他們就有在討論了，而後隨著《Final Fantasy VII》重製版的推出，他們才認為蒂法是很適合的角色。
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
世足／開幕戰紅牌滿天 墨西哥力克南非開門紅
4年1度世界盃足球賽11日正式開幕，作為主辦國之一，墨西哥為今年世足賽揭幕，並在首戰以2：0擊敗南非，率先開出紅盤。
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
賣不下去還被軋上去！ 達人笑：散戶買到外資認錯
台股歷經連續6個交易日遭外資大舉提款後，12日出現戲劇性反轉，在三大法人同步回補帶動下強勢反彈。根據證交所統計，外資單日買超286.9億元，終結連6賣；投信買超129.37億元，自營商買超89.42億元，三大法人全面加碼，市場罕見出現「全面翻多」格局。對此，投資達人「股海老牛」表示「散戶買到外資認錯！」
中職》餅總建議劉致榮返台選秀 考量非常務實
27歲台灣右投劉致榮近2年飽受傷病困擾，近期遭紅襪釋出，是否會報名今年中職季中選秀，對此，劉致榮所屬經紀公司悍創表示，「現階段致榮留在美國訓練，他對於在國外打球還有想法，下一步還沒決定，還會再討論。」統一獅總教練林岳平認為，劉致榮可以考慮投入中職選秀，雖然他的狀態不明，各球團應該不會用前段順位指名他
台積電有望不再缺水電！魏哲家曝「總統有大計畫」 坦言神山非常缺人才
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導屏東科學園區今（12）舉辦半導體供應鏈專區聯合動土典禮，包括總統賴清德、台積電（2330）董事長魏哲家等大咖親臨現場。魏...
宏都拉斯吃台灣豆腐！斷交3年還欠133億未還 吳志中證實：正在追討
即時中心／温芸萱、許雯絜報導宏都拉斯與台灣斷交後轉向中國，原盼藉中國資金、投資與貸款帶動經濟發展，但近日卻傳出中國未完全兌現承諾，反而因低價商品湧入及中資商家擴張，衝擊本土產業與民眾生計。此外，宏國官方外債資料顯示，仍積欠台灣4.225億美元、約新台幣133.4億元債務，債權方還被標示為「China（Taiwan）」。對此，外交部政務次長吳志中表示，台灣對相關債務「正在追討當中」，並強調依法應償還。
電競世界盃破23億獎金還不過癮！宣布推6400萬創作者計畫，只要有50名觀眾就能報！
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
世足》aespa、權恩妃都來了！見證南韓逆轉勝 畫面太香粉絲好羨慕
FIFA 2026美加墨世界盃今（12日）凌晨正式開幕，最受台灣球迷關注的南韓隊，在早上也成功以 2:1 擊敗捷克拿下勝利。更吸睛的是，連人氣女團 aespa 的成員 Karina、Winter 都來到現場觀賽，還有「水彈女王」權恩妃在場邊加持，成為另類的話題焦點。