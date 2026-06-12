世界盃最美觀眾席！Karina、Winter現身 網友一早全暴動

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南韓人氣女團aespa成員Karina與Winter現身世界盃觀眾席。圖／東方IC

2026年美加墨世界盃今（12）日正式點燃戰火，墨西哥稍早以2比0戰勝南非，拿下開門紅。A組另一場焦點賽事，則是由南韓對決歐洲勁旅捷克，雙方於墨西哥瓜達拉哈拉展開激戰。比賽外，場邊看台已先掀起話題，人氣女團aespa成員Karina與Winter現身觀眾席，兩人身穿紅色球衣為國家隊加油，畫面透過全球轉播曝光後立刻引發熱烈討論。

此次Karina與Winter受邀擔任「世界盃可口可樂遠征應援團」成員，特地飛往墨西哥替南韓助陣。比賽開始前，兩人也透過直播與粉絲互動，分享首次親臨世界盃現場觀賽的興奮心情，吸引大批粉絲線上關注。

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當現場大螢幕與轉播鏡頭帶到觀眾席時，兩位偶像立刻成為全場焦點。不少網友看到畫面後紛紛留言表示，「一早看到Karina和Winter太幸福了」、「根本世界盃最美觀眾席」。

除了現身看台外，Winter也在個人社群發文替韓國隊集氣，展現十足足球熱情；Karina則寫下簡短卻暖心的「選手們加油」，盼望能為國家隊帶來好運。

現場不只aespa成員到場應援，韓國「水彈女神」權恩妃同樣被拍到身穿球衣、揮舞國旗替球隊吶喊。此外，知名主持人全炫茂、搞笑藝人梁世燦也現身球場，兼顧節目拍攝與為國家隊加油，讓看台宛如韓流明星聚會。



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