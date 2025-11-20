世界盃男籃資格賽代表隊誓師 林書緯首披國家隊戰袍

2027卡達世界盃男籃亞洲區資格賽將開打，台灣男籃首2戰將面對日本隊。全隊在20日舉行賽前誓師大會，隊長陳盈駿表示，面對實力堅強的日本隊，他們會以挑戰者心態全力迎戰。

2027年卡達FIBA世界盃資格賽即將開打，亞洲與大洋洲區首輪共分成4組，台灣與日本、韓國、中國同在B組，場場都是硬仗。各組前3名可晉級第二輪賽事。

台灣男籃代表隊預計11月28日於客場首戰日本，接著在12月1日於新莊體育館主場再度迎戰日本。此次代表隊16名球員包括陳盈駿、林庭謙、林秉聖、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、游艾喆、林書緯、關達祐、曾祥鈞、謝宗融、雷蒙恩、蔡宸綱、譚傑龍、高柏鎧與阿提諾，所有球員20日一同現身誓師，盼齊心打出佳績。

廣告 廣告

隊長陳盈駿表示，日本實力深厚，7年前台灣曾在世界盃亞洲區資格賽最後一戰以40分之差不敵日本，寫下難看紀錄；如今7 年後，台灣籃壇環境已有提升，代表隊將全力拚戰。陳盈駿：『(原音)日本隊確實在這個亞洲的平台上面，也證明過自己現在在世界的舞台，所以我們這次就是以挑戰者的心態去迎接這個挑戰。』

此次名單中最受矚目的莫過於首次披上國家隊戰袍的林書緯，他雖是陣中「新人」，卻最年長。他苦笑說自己確實有點尷尬，但也同時有圓夢的感覺，感到非常榮耀。他說自己當務之急就是加速與隊友建立默契。林書緯：『(原音)很榮幸有這個機會，然後會盡我的努力對團隊做出貢獻。畢竟我跟其他人都沒有那麼熟，然後可能第一次當隊友，所以就是慢慢找到默契吧。』

根據FIBA(國際籃球總會)公布的賽程，台灣男籃在今年底迎戰日本後，明年2月26日將在主場迎戰南韓、3月1日於主場迎戰中國；7月3日則作客南韓、7月6日征戰中國。