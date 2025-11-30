世界盃男籃資格賽》中華主場再戰日本 圖齊強調將變陣

在練球結束後，中華隊總教練圖齊集合全隊鼓勵大家比賽加油。（黃及人攝）

28日世界盃男籃資格賽首役在神戶慘輸地主日本26分，中華隊12月1日回到新莊體育館主場再遇日本，中華隊總教練圖齊說：「我們將給日本更多壓力，針對前役問題已有更明顯、更多的解答，12人名單應該也會有變化。」

結果昨晚12人名單出爐，圖齊竟把林秉聖換成關達祐，謠傳有傷在身的阿巴西換成本季PLG場均2.5分、2.5籃板的206公分長人譚傑龍，等同一口氣換了兩個領航猿球員進來球隊。

不過圖齊昨天強調，再遇日本首先要做到的事，就是多轉移球、不要等球，必須展現出中華隊真正實力，「我們陣容沒有超級球星，每位球員都很重要，也會在上場時準備好的。」

中華隊前役擺出「一大四小」先發陣容，卻從開賽就遭日本痛擊，尤其是守不住日本大前鋒渡邊雄太，最後總籃板數也輸了日本16個，是否該考慮重用前役唯一場上正負值是正值（＋2）的長人曾祥鈞？

圖齊的回答是，「我們擁有不同組合或陣容可以嘗試，還是要看當時場上情況決定，使用最有用陣容應戰。曾祥鈞的高度確實可以替我們帶來幫助，但他身材還不夠大，也不一定可以成為我們的關鍵球員。」

前役只拿3分、4籃板的陳盈駿表示，日本實力確實堅強，當他看了前役影片，日本表現接近完美，「我們可以帶球過半場的人很多，可以過半場再來組織，然後我們應該努力溝通，且把專注度做更好。」