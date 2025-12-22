世界盃男籃資格賽》中華隊主場沒了 兩岸大戰到馬尼拉

原定明年3月1日在台灣主場進行的世界盃男籃資格賽第二階段預賽，也就是中華隊主場迎戰大陸隊的「兩岸大戰」，根據國際籃總（FIBA）官網公布最新賽程，比賽場地竟從原本的新北市新莊體育館，變成菲律賓馬尼拉亞洲購物中心體育館，比賽時間也從晚上7點提前到下午4點。

這場世界盃男籃資格賽兩岸大戰未演先轟動的主因，在於近年兩岸關係緊繃，大陸很久沒派國家隊等級球隊來台，先前就在謠傳FIBA擔心這場比賽在台灣舉行，很容易牽動兩岸情緒，甚至政治因素干涉比賽，所以考慮移往「第三地」舉行。

如今FIBA還沒給中華籃協正式回文，搶先在官網上公布這場兩岸大戰更動後的場地與比賽時間，代表FIBA不想讓這場兩岸大戰「變調」或出現不必要的政治操作，還不如把比賽場地從新北市新莊移往菲律賓馬尼拉。

但這場兩岸大戰原本是中華隊主場，如今卻沒了，變到兩隊都無主場優勢的馬尼拉進行，對於在世界盃男籃資格賽第一階段苦吞2連敗的中華隊來說，無疑是利空消息，不過接下來第三階段明年7月6日大陸主場迎戰中華隊的場地，也可望移到「第三地」。

兩岸男籃大戰曾在國際賽交手12次，中華隊只贏過1次，那就是2013年馬尼拉亞洲男籃錦標賽8強戰，當時中華隊96比78爆冷痛宰大陸隊，巧合的是，這場比賽的場地就是馬尼拉亞洲購物中心體育館，如今中華隊重返「福地」再拚勝利。

至於中華籃協對於世界盃男籃資格賽比賽地點更換問題，昨天回應已與FIBA來回溝通，也已請示運動部，目前都還沒有收到FIBA與運動部的正式回文，收到回文後，會盡快向外界說明。