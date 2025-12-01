世界盃男籃資格賽》拚到3人犯滿 中華苦戰憾負日

中華隊1日回到新莊體育館，在世界盃男籃資格賽亞洲區第1階段B組預賽再戰日本，儘管「夜王」盧峻翔攻下全隊最高19分，可惜陳盈駿、曾祥鈞與高柏鎧等主力先後提前犯滿，也讓中華隊最後以73比80不敵日本。

中華隊跟大陸隊同樣苦吞預賽2戰全敗，日本與韓國則是2戰全勝，資格賽第2階段預賽將到明年2月26日才舉行，中華隊屆時作客出戰韓國，日本則在主場迎戰大陸隊。

「我們輸球雖然不開心，但我替球員表現感到驕傲，」中華隊總教練圖齊表示，「我們比起前役命中率提升不少，可惜體能也有稍微下降，日本確實比我們更有經驗，就算輸球，我們仍打出值得驕傲表現。」高柏鎧昨拿16分、18籃板，陳盈駿14分。

圖齊此役改用曾祥鈞取代周桂羽先發，效果還算不錯，曾祥鈞雖提前犯滿，仍有5分、8籃板，圖齊說：「我們在大前鋒這個位置確實很艱難，不過今晚曾祥鈞與雷蒙恩的表現都還不錯，起碼雙方籃板數打成45比45平手。」

昨在場上也出現罕見畫面，打到最後4分40秒，盧峻翔雖罰進兩球，卻被裁判發現是取代高柏鎧罰球，結果這兩分直接遭到取消，圖齊表示，當時場面相當混亂，「我們根本誰要去罰球都不知道，出現這種結果很遺憾。」

日本以西田優大21分最高，渡邊雄太也有14分，霍金生10分、11籃板，富樫勇樹雖然只得8分，卻都在末節拿到，是日本打破僵局的關鍵人物，日本總教練霍瓦斯說：「我在末節就是相信富樫，他掌控了節奏與勝利。」