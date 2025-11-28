世界盃男籃》中華隊不敵日本 攻守慘遭全面壓制大輸26分

今（28）日世界盃籃球亞洲資格賽在日本神戶展開，中華隊首戰強碰主場隊日本。雖然林庭謙與歸化球員高柏鎧合力攻下36分，但全場遭到日本隊的窒息式防守徹底壓制，中華隊著名的團隊進攻未能展開，終場64:90不敵日本，雙方將於12月1日（週日）於新北新莊體育館進行第二戰。

中華隊歸化球員高柏鎧砍下全場最高23分無用。（圖／取自FIBA官網）

日本開局首節就展現窒息式的防守，屢屢逼迫中華隊出現失誤。日本隊憑藉歸化球員Josh Hawkinson與隊長渡邊雄太身材上的優勢，強勢將比賽落入陣地戰，讓中華隊無法以速度獲取先機。中華隊雖有零星的火力輸出，但仍因籃板球失守，以及多達11次的失誤，讓雙方比數越拉越開，上半場中華隊以22比45落後。

日本歸化球員Josh Hawkinson。（圖／取自FIBA官網）

值得一提的是，上半場有日本Curry之稱的富永啓生，連續兩節讀秒時，上演遠距離壓哨三分，再為日本隊的勝利增添信心。而到了下半場，雖然後衛林庭謙以單節11分的進帳，一度將比分追近至20分差內，但無奈球隊出手已失去信心，最終無力回天，以26分的差距吞下敗績。

回顧整場比賽，中華隊以一大四小的陣容作為先發，想要以速度擾亂日本的攻守模式，藉著防守轉換取得優勢。不料卻被日本隊用更為穩重的攻防體系壓制，結合比中華隊多搶下了16顆籃板球，並沒有讓中華隊搶佔機會。

中華隊隊長陳盈駿今日狀態不佳，僅得3分。（圖／取自FIBA官網）

整場比賽中華隊僅以高柏鎧攻下全場最高的23分、以及林庭謙的13分為唯二亮點，隊長陳盈駿狀態不佳僅得3分，加上全場多達19次失誤，成為中華隊潰敗的主因。接下來雙方回到新莊體育館進行第二戰，屆時中華隊是否會進行變陣，應對日本身材上的優勢及更沉穩的打法，將會是勝負的關鍵。