世界盃男籃／中華隊迎戰日本慘輸26分！蔡其昌逆風喊話：希望大家多鼓勵

世界盃男子籃球亞洲區資格賽，中華男籃昨（28）日迎來首戰，面對日本強敵最終以64：90吞下首敗，且團隊在客場出現失誤、籃板和攻守節奏等多項問題，引起外界部分質疑與批評。對此，中華職棒會長蔡其昌賽後特別發文鼓勵，「也許有點逆風，但會長還是希望大家可以為台灣男籃國家隊打氣跟鼓勵」。

中華男籃昨（28日）面對日本強敵最終以64：90吞下首敗，對此蔡其昌逆風喊話「希望大家可以多打氣鼓勵」。（圖／翻攝蔡其昌IG）

此次日本隊出動隊長渡邊雄太、馬場雄大、喬許霍金森、西田優大與齋藤拓實先發；中華隊則以隊長陳盈駿、盧峻翔、林庭謙、周桂羽以及高柏鎧迎戰，由於未能以最強陣容出戰，整體戰力受到影響，昨日團隊命中率僅37.5%，籃板輸了日本16個，失誤達19次。

首場戰役吞敗不免受到外界批評，對此，中職會長蔡其昌昨日仍然發文鼓勵：「也許有點逆風，但會長還是希望大家可以給台灣男籃國家隊打氣鼓勵，職業球員願意為國家出征打拼，都值得給他們更多的加油與肯定！」

中華隊下週一將重返主場新莊體育館再戰，面對將再度碰上同一隊強敵，總教練圖齊坦言，球隊必須在防守、籃板和整體強度上做調整，「我們上半場和下半場的比賽風格截然不同，我們會在下一戰前做出調整」。

