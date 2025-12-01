世界盃男籃》先發三主力犯滿 中華隊76：83惜敗日本

世界盃籃球亞洲資格賽，中華隊在上週五（11月28日）對上日本時，以落後26分慘敗，今（1）日回到新莊體育館，與日本進行第二戰，雙方一直纏鬥到最後，最後一節時，日本取得關鍵性領先後，雖然中華隊仍緊咬不放，但最終還是因為三位先發球員皆犯滿畢業，以7分之差，再度敗給日本。



今天這一戰圖齊教練更動輪換陣容，將有傷勢的台灣黑豹「阿巴西」及林秉聖撤換，補上譚傑龍與關達祐。同時也更動先發，從原本一大四小陣容，改為較有高度的陣容，把4號位替換成有外圍投射能力的內線曾祥鈞，以因應對日本內線束手無策的狀況。



中華隊一開場就展現出氣勢，攻防都非常有侵略性，開賽就打出9：0的高潮，直接以22 ：17的優勢進入第二節；不過日本隊立刻還以顏色，第二節逆轉戰局，在半場反超中華隊6分，以42 ：36區域回領先，西田優大更包辦上半場16分，表現最為出色。



下半場開賽沒多久，曾祥鈞與林庭謙接連用外圍火力支援，迅速將差距縮小，但找回狀態的中華隊長陳盈駿，卻因為犯規，提前回到板凳區。

中華隊隊長陳盈駿。（圖／中華籃協提供）



第三節後段，中華隊雙塔出現絕妙配合，曾祥鈞以一個空拋給高柏凱，上演精采空中接力暴扣，也把中華隊氣勢帶到最高，最後盧峻翔靠著連續6次上罰球線，再次將比分扳平。



不過第四節開始，中華隊開始顯露疲態，主力的陳盈駿、高柏鎧以及本場發揮出色的曾祥鈞都因犯規陷入麻煩，讓日本隊找到機會，逐漸將比分拉開。



今日裁判的吹罰較為嚴謹，不僅陳盈駿、曾祥鈞在末節接連遭判犯規退場，高柏鎧也領到畢業證書，雖然中華隊沒有放棄，但比分還是定格在76：83，再度敗給日本。



教練圖齊賽後表示，球員心態積極，上半場有打出自己的籃球，外圍投射的把握度也有提升，但還是有一些問題需要改進。



圖齊對日本隊的表現表示，日本一直都是實力很好且成熟的球隊，可以用很穩定的方式去處理中華隊給他們製造的麻煩，這也是他們能夠始終保持競爭力的原因。



中華隊接下來將在明年2月26日在主場迎戰韓國，圖齊強調，中華隊還是會保持競爭心態，努力去爭取下一場比賽的勝利。