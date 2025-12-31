世界盃男籃》資格賽主場確定沒了！籃協曝光全是這因素

世界盃男籃資格賽遭國際籃球總會（FIBA）更改至第三地進行，FIBA對此已發文表示，因為政治背景因素，故為安全考量，才將場地改變至第三方進行。

國際籃球總會（FIBA）官網賽程顯示，世界盃男籃資格賽第二階段，原訂於明（2026）年3月1日在台灣舉行的中華隊主場比賽，以及中國隊7月6日的主場比賽，均將改至「第三地」進行，此事引起國內球迷反彈，籃協也表示，會持續向FIBA溝通，並全力維護我方權益，FIBA對此發文回應。

籃協指出，FIBA在30日正式發文，2026年3月1日及2026年7月6日兩場比賽改變地點的原因，以「當前的地緣政治背景（the current geopolitical context）為由，考量到安全因素，故將場地改變至第三地進行。」

原定在3月的中華隊主場比賽，確定將更改至菲律賓進行，至於中國隊的主場賽事，運動部表示，中國隊主場的比賽將會變更至韓國進行，由於FIBA對於比賽場地有著絕對的話語權，籃協並沒有辦法對此進一步和FIBA協商。至於是否退賽抗議？運動部指出，目前暫無此考量。

籃壇普遍認為，中華隊失去主場優勢，意味著中華隊無法在熟悉場地、球迷支持的氛圍下迎戰強敵，此變動對於士氣及比賽結果都可能產生負面影響。尤其在世界盃資格賽競爭激烈的情況下，任何場地因素都可能對於戰績不利。