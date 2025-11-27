世界盃男籃》FIBA戰力排名出爐 中華隊拿第5力壓日韓

隨著世界盃籃球亞洲區資格賽即將開打，國際籃總（FIBA）最新發布的「SmartPowerRankings:Volume1」顯示，中華隊力壓日本、南韓等傳統強權，成為這次資格賽戰力排行第5名，除了展現上次亞洲盃出色的戰績以外，也為代表隊備戰世界盃的添上一層信心。



FIBA在分析中指出，中華隊儘管幾位主力可能未參賽，但這次有了新北國王林書緯的加入，為球隊注入新活力，並補足後衛線，增加團隊深度與變化。這次的後衛陣容，除陳盈駿、林庭謙以外，加上林書緯，不論在控場、進攻及防守，都可說是近年最強後衛線。

林書緯即將披上中華隊戰袍，參加世界盃籃球亞洲區資格賽（圖／中華籃協提供）

廣告 廣告



同時，先前帶領中華隊闖入亞洲盃八強的核心球員阿巴西、高柏鎧，也將再次披上國家隊戰袍，鞏固主力架構。至於林書緯能否立刻展現戰力，以及整體團隊能否延續亞洲盃的氣勢，在首輪小組賽中取得理想成績，相信是球迷們非常期待的。

世界盃籃球亞洲區資格賽12人名單。（資料來源：中華籃球協會）



據公布賽程，中華隊將在小組賽首戰迎戰日本，這場比賽被認為是B組的關鍵戰役。FIBA的戰力排名也讓這場對決更加受矚目，FIBA官方報告特別提到，若這樣的陣容與狀態能延續，中華隊在即將對上日本、南韓等同組強敵時，將擁有不小的勝算。