中央社

世界盃第5名立功 新北搜救犬Aqua授階分隊長（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

新北市府消防局搜救犬Aqua在「IRO國際搜救犬世界盃」瓦礫堆搜索項目獲得世界盃第5名，17日在新北市被授階為分隊長。圖為114年11月25日，Aqua（中）參加「2025年國家MRT（Mission Readiness Test）搜救犬救援能力認證」與副總統蕭美琴（左）合影，右為領犬員吳惟逸。（新北市府消防局提供）

中央社記者黃旭昇新北傳真 115年1月17日

