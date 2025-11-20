世界盃籃球資格賽／台灣公布16人名單！林書緯首度入列 28日飛神戶與日本鏖戰

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽即將登場，中華隊將在11月28日前往神戶與日本隊交手，為亞洲B組賽程揭開序幕，並於12月1日回到台灣再度跟日本隊交鋒。今日中華隊16人名單公布，包括陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆、林書緯、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、關達祐、曾祥鈞、謝宗融、雷蒙恩、蔡宸綱、譚傑龍，以及兩位歸化好手：高柏鎧與阿提諾，盼能延續亞洲盃氣勢打出佳績。

藉著今年在亞洲盃強勢闖入八強的氣勢，台灣隊盼能在下周的世界盃資格賽旗開得勝。（圖／中華男籃臉書）

中華隊在本屆世界盃資格賽被分到強敵環伺的亞洲區B組，對手分別是中國、日本與韓國，分組前三名則能挺進第二輪賽事。面對場場硬仗，台灣總教練、義大利籍的圖齊(Gianluca Tucci)將組織最佳陣容應對，期盼能在陳盈俊、高柏鎧與盧峻翔等人的領軍下，搶先擊敗日本，為國家對提振士氣。

中華隊總教練圖齊將再度以完整的技戰術帶領球隊繼續前進，本屆征戰世界盃資格賽，球員名單安排展現企圖心，以旅外球員為主，由效力 CBA 北京首鋼的陳盈駿為首，林庭謙、林秉聖與游艾喆皆在陣中，搭配重返台灣職籃的阿巴西，以及兩名「新台灣人」高柏鎧與阿提諾供選用，構築台灣隊最強戰力。

首度入選的新北國王隊林書緯，過往在台灣籃壇犀利的攻防表現，將成為中華隊在國際賽的一把利刃；效力桃園璞園領航猿的「夜王」盧峻翔，在東超聯賽的表現已經證明國際戰場的實力，也將是中華隊在本次資格賽的重要火力來源。

2027年卡達 FIBA 籃球世界盃資格賽首戰將於12月1日晚間7點在新北市新莊體育館舉行，中華隊將迎戰日本隊，票價資訊如下，（1）1F 場邊席-對號座：票價3000元（2）1F特區票-對號座：票價1200元（3）1F 特A 區票-對號座：票價1000元（4）2F 普通區票-自由人座：票價500元。

