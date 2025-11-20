世界盃資格賽首戰日本！陳盈駿扛台灣隊長 林書緯曝心聲

台灣隊長陳盈駿。（圖／展逸提供）





2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽即將登場，中華隊首戰將於12月1日晚間七點在新北市新莊體育館，迎戰強敵日本隊。

中華隊本屆世界盃資格賽為亞洲與大洋洲區，首輪共分為4組，中華隊分在B組，與東亞強敵日本、韓國與中國同組，場場硬戰，分組前三名晉級到第二輪賽事。

賽制為主客場制，中華隊今年先在11月28日前往日本神戶進行客場作戰，再於12月1日回到新莊體育館迎戰日本隊。

中華隊總教練圖齊將再度以完整的技戰術帶領球隊繼續前進，本屆征戰世界盃資格賽，球員名單安排展現企圖心，以旅外球員為主，由效力CBA北京首鋼的陳盈駿為首，林庭謙、林秉聖與游艾喆皆在陣中。

搭配重返臺灣職籃的阿巴西，以及兩名「新臺灣人」高柏鎧與阿提諾供選用，構築中華隊最強戰力。

總教練圖齊強調，很榮幸能帶領中華隊站上這個舞台，世界盃並不是每個國家都有機會可以參與，所以面臨的場場都是強敵，對我們來說絕對是很大的挑戰。

中華隊總教練圖齊。（圖／展逸提供）

但所幸球員在每次訓練中都能夠保持專注，執行教練的指令，「每個球員的訓練態度都非常認真！」圖齊肯定球員努力。

再度擔任隊長的陳盈駿則表示，希望以身作則，為團隊注入正面能量，去帶動全隊的訓練強度與精神，進而迎接更艱難的挑戰。

林庭謙則強調，希望透過過去累積的經驗，無論是旅外或是國際賽，都能在本屆世界盃資格賽中，展現出自己最好的一面，他也不忘強調，日本隊後衛線非常強悍，對中華隊的後衛線將是很大的責任要去限制對手發揮。

林庭謙。（圖／展逸提供）

首度入選的新北國王隊林書緯，過往在臺灣籃壇犀利的攻防表現，將成為中華隊在國際賽的一把利刃。

他表示，很榮幸有這個機會穿上中華隊戰袍，也會努力為團隊做出貢獻。「能穿上中華隊的球衣，我真的很興奮，能夠代表中華隊也讓我感到非常驕傲。」

林書緯。（圖／展逸提供）

效力桃園璞園領航猿的「夜王」盧峻翔，在東超聯賽的表現已經證明國際戰場的實力，也將是中華隊在本次資格賽的重要火力來源。

2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽首戰將於12月1日晚間七點在新北市新莊體育館舉行，中華隊將迎戰日本隊。

票價資訊如下，(1)1F場邊席-對號座：票價3000元(2)1F特區票-對號座：票價1200元(3)1F特A區票-對號座：票價1000元(4)2F普通區票-自由入座：票價500元。

