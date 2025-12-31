世界盃資格賽／以政治環境為由 中華男籃對戰大陸改至菲韓開打
世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃與中國大陸將在2026年3月1日與7月6日進行主客場交手，今天中華籃球協會收到FIBA公文，確定3月1日中華男籃主場賽事將於菲律賓舉行，至於7月6日大陸主場則預計將同樣落腳在第三地的南韓進行。
中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段賽事對戰日本苦吞2連敗後，明年2月的第二階段則將進行兩場主場賽事，分別迎戰南韓與大陸，其中與南韓之戰將在新莊體育館舉行，至於與大陸之戰，則確定將至馬尼拉亞洲購物中心體育館進行。
籃協副秘書長張承中說：「FIBA本來就是可以用安全跟健康的原因，然後去決定那主辦的地點。昨天他們也跟我們說明了，是考慮到，他用的詞是地區的政治環境，他降低一切的風險，所以這個事情大概就這樣定，那兩場應該都會變動，就是3月1號那場到菲律賓，那7月6日地點則還沒確定。」
對於這次主場變動事宜，運動部政務次長鄭世忠透露，7月6日客場預計在南韓進行，「其實我們之前已經請籃協發函給FIBA，表達兩點訴求，第一，希望能得到公平對待；第二，如果沒辦法在台灣主場比賽，對我們的球迷來說是很大的損失，對球員來說，也失去主場優勢，這完全不符合籃球競賽的本質。」
鄭世忠坦言，對於主場賽事必須改至第三地進行確實感到遺憾，「但籃協也努力去爭取了。我覺得FIBA本身可能也真的多慮了，因為一直以來，中國任何的運動團隊來到台灣，我們都會積極處理，協助他們取得簽證等等；而且台灣是一個很安全的社會，並沒有所謂安全上的問題。所以，我希望未來還是能回歸正軌，恢復主客場制度。對運動部來講，除了做好行政方面的支援，我們也會積極協助籃協處理未來的各項國際賽事。」
