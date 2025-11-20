世界盃資格賽！台灣男籃12/1力抗日本 林書緯首披台灣戰袍

中華隊首戰將於12月1日晚間7時在新北市新莊體育館迎戰日本隊。（圖／陳耿閔攝）





2027年卡達FIBA籃球世界盃亞洲、大洋洲區資格賽即將登場，中華隊首戰將於12月1日晚間7時在新北市新莊體育館迎戰日本隊。

全隊帶著今年亞洲盃睽違10年重返八強的氣勢再度挑戰國際舞台，總教練圖齊籌組最強陣容，期盼在主場順利先聲奪人。

本屆資格賽首輪分成4組，中華隊分在B組，與日本、韓國及中國同組，場場皆是硬仗，分組前三名可晉級第二輪。

賽事採主客場制，中華隊11月28日將先前往日本神戶進行客場作戰，隨後將在12月1日返抵新莊主場迎戰日本隊。

今年8月亞洲盃，中華隊表現亮眼，小組賽擊敗菲律賓、16強淘汰哈薩克，雖在八強遭伊朗逆轉，但球員展現強烈鬥志與求勝心，締造自2013年以來再次闖進亞洲前八的佳績。

總教練圖齊此役將以完整技戰術體系帶隊，陣容以旅外球員為核心，包括效力CBA北京首鋼的陳盈駿領軍，林庭謙、林秉聖與游艾喆皆在名單中。

重返台灣職籃的阿巴西，以及兩名「新台灣人」高柏鎧與阿提諾也名列其中，組成中華隊近年最具競爭力的主力班底。

首度入選國家隊的新北國王林書緯，過去在本土聯賽的攻防實力備受肯定，將成為中華隊在國際賽的重要戰力。

效力桃園璞園領航猿、被稱為「夜王」的盧峻翔，在東亞超級聯賽的表現已展現國際競爭力，本次資格賽也將肩負火力輸出重任。

世界盃資格賽首戰12月1日晚間7時在新莊體育館開打，票價分為1F場邊席（對號）：3000元、1F特區（對號）：1200元、1F特A區（對號）：1000元、2F普通區（自由入座）：500元

