世界盃資格賽》林書緯首列大名單 雲豹球員兵役掀波

中華隊11月28日就要面對2027世界盃籃球賽亞洲區資格賽第一階段賽程，中華籃協4日公布24人大名單及16人集訓名單，今年正式通過國際籃總（FIBA）認定為本土球員的林書緯，首度獲國家隊徵召，不過胡瓏貿、馬建豪、林信寬、高錦瑋不參加，其中林信寬、高錦瑋兵役問題也被網友討論。

中華隊名單還包括旅外好手陳盈駿、林庭謙，以及本賽季重返台灣職籃的阿提諾，籃協透露，阿提諾重披中華隊球衣意願高，現階段歸化球員仍以高柏鎧為主。

廣告 廣告

籃協表示，透過書面向聯盟、球隊及球員徵詢意願，桃園台啤永豐雲豹高錦瑋和林信寬，以及高雄全家海神胡瓏貿、福爾摩沙夢想家馬建豪4位TPBL球員不參加，籃協在3日晚間收到最後確認回覆，尊重球員、球團的狀況和意願，目前中華隊總教練圖齊也會持續溝通、提名單，選訓委員會也會再討論。

網友質疑婉拒徵召的高錦瑋、林信寬兵役問題，籃協副祕書長張承中回應，高錦瑋目前還沒有兵役問題，林信寬已經服完補充役，因獲杭州亞運男籃3X3金牌可申請解除列管，但目前協會並沒有收到通知，所以選訓會再討論。

雲豹營運長顏行書解釋，對於國家隊徵召球團和球員都全力配合，無奈這次集訓要求球員必須從11月17日集訓開始到12月2日完成與日本的兩場主、客場賽事才能回到母隊，期間無法參與母隊訓練和賽事，考量球員身體疲勞恢復，以及球隊11月中下旬和12月初都有主場賽事，只能先婉拒，願配合後續階段資格賽。