世界盃資格賽FIBA看好台灣男籃排第5

新北國王球星林書緯。（圖：新北國王FB）

2027世界盃籃球亞洲區資格賽今點燃戰火，台灣隊明晚小組賽首場將迎戰日本。國際籃總（FIBA）最新「Smart Power Rankings」將台灣男籃列為本屆16隊中的第5名，排名高於日本（第9）與南韓（第7），顯示台灣近年戰力成長獲得肯定。





資格賽第一輪採主客場雙循環，各組打6場、取前3名晉級第二輪。台灣與日本、南韓、中國同分B組，FIBA在分組前瞻中直指「日本對台灣」是B組首輪最關鍵戰役，將牽動晉級走向。

FIBA也點名首次入選國家隊的新北國王後衛林書緯為台灣焦點球員，提及他是林書豪弟弟、近年在台灣職籃表現出色，若能把天賦帶上FIBA舞台，將進一步強化崛起中的台灣隊；報導並稱他圓夢披國家隊戰袍，對剛退役的哥哥林書豪同樣意義非凡。





FIBA前瞻指出，四隊今夏都踢過亞洲盃，中國拿銀牌、台灣與南韓闖8強，日本則在8強附加賽止步；台灣上次打進世界盃已是1959年，本屆資格賽被視為改寫歷史的最佳機會。



