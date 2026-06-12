世界盃轉播捕獲2女神！Karina、Winter賣力揮太極旗美暈觀眾 「女彈女王」權恩妃也來了

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aespa人氣成員Winter（左圖左）、Karina以及權恩妃（右圖）前往墨西哥比賽現場，為韓國隊加油打氣。翻攝IG@katarinabluu、翻攝IG@silver_rain.__

2026美加墨世界盃今（12日）正式點燃戰火，韓國隊也在今天迎戰捷克，韓流偶像應援團也蓄勢待發，包括aespa人氣成員Karina、Winter，以及「女彈女王」權恩妃都飛往墨西哥，為選手們集氣應援。

Karina、Winter與權恩妃，這次都是以「2026 FIFA世界盃可口可樂客場應援團」之姿前往墨西哥，三人為了幫韓國隊打氣，不約而同地穿上象徵韓國隊的紅色應援服，手持太極旗為國家隊應援。

權恩妃除了分享現場實況，也特別發文寫道，「大韓民國衝啊！」號召粉絲們一同為選手加油；坐在觀眾席的Karina、Winter也被現場轉播捕捉到，只見兩人賣力地拿著國旗應援，讓正在看球賽的球迷也一秒被畫面美暈，大讚，「女神！」、「零死角美女。」、「一早就看到美女心情真好。」

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Winter（左）與Karina在場邊自拍，兩人的身影也被現場轉播拍下。翻攝IG@imwinter

Winter（左）與Karina拿著韓國國旗位選手應援。翻攝IG@imwinter

權恩妃也受邀到場為韓國隊應援。翻攝IG@silver_rain.__

今年的韓國隊由曾入選「FIFA百大球星」的洪明甫擔綱總教練，孫興慜、李在城、李剛仁等選手皆出戰，繼今天的捷克戰後，19日將對上墨西哥、25日則對戰南非，持續展開小組賽征程。



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