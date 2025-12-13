世界盃門票貴到嚇死人！球迷組織轟：小組賽看到冠軍戰至少要21萬

距離2026國際足總世界盃還有約六個月時間，許多球迷已經很期待明年夏天去北美觀看比賽，可近期票價卻引發巨大爭議，歐洲足球支持者協會（FSE）發文痛批，在國際足總公布的票價表中，分配給各國協會的球票價格已飆升至天文數字。根據目前掌握的信息，如果一名球迷透過分配的球票觀看從小組賽至決賽，至少需要花費6900美元、約21.6萬台幣，幾乎是2022年卡達世界盃的五倍。

本屆世界盃首度不再統一小組賽階段所有比賽的票價，因國際足總決定採用浮動票價，但票價標準很模糊，例如比賽的吸引力，這意味著不同國家隊的球迷觀看同一類別的比賽，可能需要支付不同的票價。且球迷需在2026年初支付全部款項，才有機會跟隨自己的球隊一路殺進決賽。

FSE痛批國際足總此舉是對世界盃傳統的巨大背叛，無視了球迷對這項賽事所做出的貢獻，呼籲立即停止門票銷售並進行磋商，同時審查門票價格和類別分配。

責任編輯／施佳宜

