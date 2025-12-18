世界盃門票貴惹怨FIFA祭低價票平息民怨

2026 年世界盃冠軍獎盃。（圖：維基百科）

在球迷對 2026 年世界盃門票價格過高表達強烈不滿後，國際足球總會（FIFA）今（17）日宣布推出全新的低價票種，規畫數量有限、專屬參賽國球迷的「支持者入門級」（Supporter Entry Tier）門票，每張票價為 60 美元（約新台幣 1900 元），包含決賽在內的 104 場賽事皆適用。





法新社報導，FIFA 表示，該票種將保留給取得世界盃參賽資格國家的球迷，並占各國足協配額的 10%，目的是「進一步支持隨國家隊前往現場觀賽的忠實支持者」。FIFA 也強調，已要求各國足協確保門票分配給與國家隊關係密切的球迷。

廣告 廣告





不過，球迷團體「歐洲足球支持者協會」（FSE）認為這項措施仍不足以平息不滿。FSE 指出，2026 年世界盃票價幾乎是 2022 年卡達世界盃的 5 倍，若球迷從小組賽一路追隨球隊到決賽，至少需花費 6900 美元，形同對世界盃傳統的背叛，質疑此舉只是回應輿論壓力的安撫手段。





英國首相施凱爾（Keir Starmer）也呼籲 FIFA 進一步調降票價，避免世界盃失去真正熱愛足球的忠實球迷。FIFA 則表示，目前全球門票需求異常旺盛，已收到超過 2000 萬件申請，首輪門票抽籤將於 1 月 13 日舉行。



