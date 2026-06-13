世界盃開踢掀防詐梗！20幾個人跑來跑去「錢就沒了」 真相曝光網笑翻：四年一次跨國詐騙

社群平台近日瘋傳防詐提醒，原來球迷熱衷世界盃賽事和運彩下注的玩笑話，圖為世界盃賽事示意圖。（翻攝自X@miseleccionmxEN）

2026世界盃足球賽熱鬧開踢，社群平台瘋傳「防詐提醒」，貼文寫道：「電視裡20幾個人跑來跑去2小時，然後你的錢就沒了，請大家一定要小心」。許多網友一開始摸不著頭緒，會意過來突然笑噴，原來是世界盃下注運彩，「四年一次的跨國大詐騙」、「我看到的全是我的錢在跑」。

防詐提醒 原來是運彩下注世界盃

社群平台近日出現「防詐提醒」貼文，其中一個版本的內容是，「大家注意一下，近期又有一種詐騙，會有20幾個人在電視上跑，大概2個小時，你的錢會不見了。」另一版本寫道：「今天開始有個新型詐騙，電視裡20幾個人跑來跑去，然後你的錢就沒了，請大家一定要小心。」

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網友起初一頭霧水，往下看到有人貼出世界盃照片，搭配「不玩了，把錢還我」梗圖，頓時恍然大悟，原來「新型詐騙」指的是球迷熱衷運彩下注世界盃的心情寫照。

網友在社群平台開玩笑寫下防詐提醒，許多人會意過來才知與世界運彩下注有關。（翻攝自Threads平台）

四年一次 網友自嘲是錢在跑

會意過來之後，網友紛紛開玩笑熱烈討論，「不早說，原來是四年一次的跨國大詐騙」、「沒關係，我都等四年了，四年被騙一次也值得」、「下了，哪次沒下」、「四年前，我看不見球在跑，我看到的全是我的錢在跑」、「那是四年一次足球員的演技大考驗，至少我相信內馬爾」。

此外，也有不少自嘲是「受害者」的網友幽默留言，「錢沒了就算了，有可能還會賠上電視一起沒了」、「嚇一個趕緊把電視砸了」、「這個我懂，世界盃期間我也差點中過招，現在看轉播前都會先確認帳戶餘額，順便讓自己冷靜一下」。

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