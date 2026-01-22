世界盃麵包大賽台灣獲亞軍 領獎展大幅國旗

台灣麵包師傅張世彬、彭心柔、高淇崴在教練武子靖帶領下，參加世界盃麵包大賽，抱回亞軍。他們的作品結合台灣茶和水果，運用晶片、101大樓等意象，充分發揮台灣特色。在頒獎典禮上，台灣隊入場時未拿任何旗幟。但當頒獎人宣布台灣拿下亞軍後，台灣隊在領獎台上展開大幅中華民國國旗，與季軍法國、冠軍韓國並列。

台灣麵包師傅張世彬、彭心柔、高淇崴在教練武子靖 帶領下參加世界盃麵包大賽，於21日抱回亞軍。冠軍 為韓國，季軍為法國。 （中央社）

世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie）於1月20日至21日於巴黎凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）舉行，今年共10隊參賽。台灣隊以「中華台北」名義參賽，但根據記者觀察，參觀展覽的群眾在欣賞台灣麵包作品時都知道「啊，這是台灣」。

武子靖2022年以選手身分參賽，當年在教練吳武憲帶領下，與麵包師傅李忠威、徐紹桓聯手，首次為台灣抱回冠軍。

武子靖接受中央社記者訪問時說，拿到亞軍很驚喜，因為這次只集訓3周就出賽，「拿到第二名，我覺得已經算是我們盡力可以做到最好的結果」。他指出，在評分過程中，大概可以知道台灣隊在重量等客觀分數上沒有什麼失誤，有守住許多基本盤分數。

台灣麵包師傅張世彬、彭心柔、高淇崴在教練武子靖帶領下參加世界盃麵包大賽，抱回亞軍。台灣隊的作品呈現珍珠奶茶和101大樓等意象。（中央社）

負責「藝術麵包」項目的彭心柔受訪時表示，比賽包括昨天前置作業2小時和今天現場製作8小時，要在10小時內完成作品，今年主題是自己國家「最偉大的發明」，她選擇呈現台灣標誌性的珍珠奶茶和晶片。

她想表達的是：「這些小小的東西…讓世界可以看到，都是經過很多台灣人的辛苦，像是（晶片）工程師經過很多測試，珍珠奶茶也是經過很多人調整，才會有今天讓世界更多人知道。」「所以我覺得台灣最偉大的發明是台灣『人』，能夠讓更多人看到台灣的東西，知道台灣的好」。

26歲的彭心柔從國中開始做麵包，她也表達對教練、隊友和其他許多人的感謝：「出來比賽很不容易，雖然我出來（比賽），但我是接受到大家的幫忙，才會有今天好的結果，能完成我已經沒有遺憾了，也要謝謝團隊、教練、大家幫忙。」

40歲的高淇崴來自台北木柵，他自18歲開始做麵包，第一天學習，發現麵團「會發酵、會長大，蠻有成就感的」，就一直做到今天，即使賽後放鬆，也還是想逛逛巴黎麵包店，麵包「對我來說是人生的一部分」。

台灣隊參加世界盃麵包大賽，抱回亞軍。2026年藝術 麵包主題為自己國家「最偉大的發明」。（中央社）

高淇崴負責「歐式麵包」項目。他在製作「國家特色」麵包時，選擇結合木柵有名的鐵觀音和台灣常見的鳳梨果乾，特別花時間心思製作虎皮裂紋似鳳梨的「鐵觀音鳳梨」。他受訪時說，雖然以前也做過這款麵包，但比賽有指定麵粉，和台灣麵粉特性不同，因此花了很多時間調整配方和製程。

高淇崴提到，確定出賽後，在台灣團練只有6次，抵達法國後忙著採買，沒有移地訓練就直接上場，因此選手抗壓性要高，臨場反應也很重要，要迅速適應法國場地提供的設備。

負責「甜麵包」項目的張世彬，以台北地標101大樓呈現「國家特色」麵包，還做了一個珍珠奶茶麵包呼應彭心柔的藝術麵包；他也在餡料部分加入台灣味，例如運用愛文芒果，搭配百香果和松子煮成內餡。張世彬做麵包已有24年，也有3次參加世界賽事的經驗。他受訪時特別感謝一之軒創辦人廖明堅和家人在背後支持，讓他安心參賽。

張世彬說，巴黎氣候較乾燥，水質也較硬，還必須適應一些歐式設備，而且今年和以往不同，評審在比賽尚未完全結束之前就會試吃，因此時間調配、臨場反應、團隊默契和教練帶領都很關鍵。