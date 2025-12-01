世界盃／中華男籃主場激戰日本 7分飲恨吞下資格賽二連敗
2027年世界盃男籃亞太區資格賽B組賽事中，中華隊於12月1日晚間主場迎戰日本隊，共吸引6314名觀眾進場觀戰。儘管首節打出亮眼開局，但後續受限於主力球員陷入犯規困境，終場以73比80不敵日本，吞下本階段的第二場敗仗。
比賽開局，中華隊由林庭謙與陳盈駿接連命中外線，打出9比0的氣勢攻勢。不過僅4分鐘團隊便累積4次犯規，儘管場上表現依舊穩定，仍因陳盈駿早早背上兩犯退場後，進攻節奏明顯受到影響，讓日本逐步追近比分。首節結束，中華隊暫時以22比17領先。
進入第二節，中華隊在籃板爭搶上表現積極，但未能進一步擴大領先差距。比賽剩5分44秒時，渡邊雄太上籃被中華隊成功擋下，卻遭裁判吹判犯規，引起全場球迷不滿。不久後，高柏鎧接獲傳球完成爆扣，替球隊提振士氣。然而在倒數4分鐘左右，日本隊靠著渡邊雄太、原修太與Josh Hawkinson連續得分，扭轉戰局。半場結束時，中華隊以36比42落後。
第三節比賽中，日本隊齋藤拓實頻頻突破中華隊防線，持續對禁區施壓。在終場前4分04秒，日本總教練Tom Hovasse因不滿判罰被吹技術犯規，中華隊藉此縮小分差。比賽最後2分04秒時，高柏鎧與原修太發生肢體碰撞雙雙犯規，陳盈駿因與裁判溝通判決時領到技術犯規而被迫下場。盧峻翔此時站出，藉由罰球幫助球隊扳平比分，第三節以57比57結束。
進入末節，曾祥鈞僅1分鐘便五犯離場，中華隊主力多數身背4次犯規，使戰術執行受限。日本隊趁機拉開比數，雖然盧峻翔曾因造犯規兩罰命中，但因裁判判定應由高柏鎧罰球，罰球不算，日本隊重新發球。中華隊末段力圖反撲，奈何陳盈駿與高柏鎧先後犯滿畢業，終場仍以7分差距落敗。
目前中華隊在資格賽戰績為0勝2敗，接下來將於2026年2月26日對陣韓國，並在3月1日迎戰中國，爭取晉級世界盃的最後希望。
