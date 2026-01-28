世界看見台灣！中國官媒崩潰稱爬101「台獨窮途末路」 中網友酸爆：胡扯

記者李鴻典／台北報導

美國徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功赤手攀登台北101，透過Netflix直播再度提升台灣能見度，引發高度討論，結果，中國官媒《環球時報》竟發表評論《台北101，照見『台獨』的窮途末路》，文章稱，世界看到的不只是濾鏡下的風景，更有「台獨」製造的危機、「綠色恐怖」籠罩的陰霾、沒有底線的卑躬屈膝。慘遭中國網友反譏，「什麼玩意？攀樓和台獨是風馬牛不相及的事。胡亂扯到一起」。

「霍諾德與台灣國旗同框」的畫面登上《CNN》版面。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《環球時報》27日發表評論《台北101，照見『台獨』的窮途末路》，文章稱，台北101大樓的玻璃帷幕牆外，美國極限攀岩者亞歷克斯·霍諾德的身影向上移動，賴清德對此高調宣稱，「讓世界看到了台灣的活力與風貌」。但事實是，直播鏡頭能粉飾表象，卻掩不住真相──世界真正看見的那個台灣，不只是濾鏡下的城市風景、畫面中的人間勇敢，更有「台獨」製造的危機、「綠色恐怖」籠罩的陰霾、沒有底線的卑躬屈膝。一場極限運動下面，掩蓋不住的是一場系統性崩塌。

文章稱，世界看見的，是被「台獨」分裂勢力裹挾的危險戰場。台灣民眾看見的，是「綠色恐怖」籠罩下的民主倒退。賴清德口中的自由台灣，實則是民進黨當局大搞政治迫害的暴政場。在野力量被殘酷打壓，兩岸交流被惡意禁限，民生議題被拋諸腦後，缺電、缺人才、缺基礎建設、缺解決兩岸緊張情勢能力的難題日益嚴峻。這樣的台灣，民主是偽裝，自由是謊言。

文章還稱，賴清德當局將倚美謀獨奉為圭臬，簽下的台美貿易協議，實則是高達5000億美元、佔台灣地區生產總值56.8％的賣身契，意味著每個台灣人要掏出68萬新台幣為美國科技霸權買單。美國商務部長盧特尼克赤裸裸威脅台灣企業必須讓美國總統開心，不赴美建廠就罰100%關稅。40%半導體供應鏈產能將被迫轉移至美國，「護島神山台積電淪為美積電，將台灣產業命脈拱手讓人。更有以終戰取代抗戰等媚日行徑，把民族尊嚴踩在腳下」。

文章還提到，「正義使命-2025」演習中，解放軍無人機空拍台北101的清晰畫面，是最有力的主權明證。曾幾何時，台北101作為陸客來台必訪景點，見證著兩岸民間交流的熱絡，帶動台灣觀光業蓬勃發展。而如今，受「台獨」影響，兩岸交流受阻，陸客銳減，觀光業凋零。加上半導體產業出走，台灣經濟民生遭受重創。民眾期盼的是餐桌上的煙火氣、口袋裡的安全感、兩岸間的人情味，而不是朝不保夕的戰爭陰影、被搜刮殆盡的經濟恐慌。這些，又豈是賴清德借美國極限攀岩者攀爬101直播畫面所能掩蓋的真相？

中國各媒體也轉貼該篇評論，但中國網友並不認同，不少人留言，「台灣民眾生活沒你快活嗎、人家5天8小時拿小萬把人民幣、你打工5天8小時能養活自己嗎」、「無知等於認知能力有限的人」、「什麼玩意？攀樓和台獨是風馬牛不相及的事。胡亂扯到一起」、「盡是吹，能吹死台獨？」

