世界看見台灣！CNN首頁登霍諾德攻頂101大讚「史上第一人」

美國攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）今（25）日身穿招牌紅色T恤，在沒有繩索及安全防護裝備的情況下，徒手攀登台北101。這場挑戰吸引各家媒體高度關注，成為全球矚目焦點。美國電視台《CNN》更是以首頁不斷更新方式報導，稱霍諾德為「已知首位在未使用繩索或任何安全防護裝備的情況下，成功攀登這棟高達1667英尺、名列全球最高摩天大樓之一的人。」

美國《CNN》與《美聯社》皆在首頁上報導了相關消息。（圖／翻攝《CNN》與《美聯社》網站）

霍諾德於上午9點正式挑戰徒手攀登，一早就有大批熱情民眾聚集在101大樓為他加油。霍諾德攀爬過程中更數次轉身向現場民眾揮手，101大樓內也有不少民眾拿手機在窗邊捕捉霍諾德經過的畫面。霍諾德歷時1小時31分完成壯舉，成功登頂101。

霍諾德挑戰攀登台北101大樓，全程沒有任何安全防護，甚至沒有綁繩，極度大膽的作法讓全球都相當關注。而他原訂昨（24）日開爬，在最後一刻因為天候不佳的關係決定延至今日，有些民眾雖然撲空，但也表示支持，認為一切以安全最重要。

多家外媒也紛紛進行報導，CNN更是抵達現場進行直播，並以即時更新做文字報導。CNN在他進行攀登之前短暫地訪問，其中提到他的飲食。霍諾德表示他堅持「99%」以植物性食物為主的飲食，偶爾才會吃一碗夏威夷蓋飯。

《美聯社》也在其首頁上報導了相關消息，稱霍諾德雖非101大樓第一位攀登者，卻是「第一位無線攀登者」。不過媒體也表示，儘管攀登活動令人興奮，但也引發外界對於在直播中進行如此高風險嘗試的倫理影響的擔憂。

