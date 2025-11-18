世界知名的頑童「湯姆」 11/22在宜蘭演藝廳登場

（圖／宜蘭縣府文化局）





廣受大、小朋友喜愛的「偶偶偶劇團」11月22日要來到宜蘭了！將帶來美國文豪湯姆‧吐溫著作《湯姆歷險記》改編的作品，透過驚險刺激的演出，邀請觀眾在宜蘭演藝廳展開一段勇氣與冒險的戲劇旅程。

主角湯姆與好友哈克常幻想長大之後成為海盜。某天夜晚，兩人想用迷信的方法治好腳上的雞眼，卻無意間目睹了一樁驚人的犯罪！為了避免被兇手盯上，哈克打算隱瞞，充滿正義感的湯姆卻在眾人面前說出真相，兩人也因此踏上驚險刺激的旅程──在無人荒島、神祕山洞，湯姆會遇到那些挑戰和危機？勇敢揭開真相的湯姆要怎麼對抗邪惡？這是一齣充滿危機、冒險，又令人溫馨歡笑且適合全齡觀看的戲劇。

（圖／宜蘭縣府文化局）

偶偶偶劇團擅長以創新多樣的表現方式，將現代偶戲藝術與兒童劇相結合，帶來令人耳目一新的觀賞體驗。這次在創作上，特別將作者「馬克‧吐溫」化為說書人加入，穿梭在故事場景之間，引導觀眾跟著劇情，一起見證故事誕生。舞台設計亦充滿創意與想像力，以許多個「方塊」靈活變化，化身成教室、墓園、臥室、教堂、山洞等等，令觀眾嘖嘖稱奇，透過戲劇改編呈現，能夠更深刻感受經典文學的魅力。

《湯姆歷險記》將於114年11月22日(星期六)晚上7點30分，在宜蘭演藝廳(宜蘭縣宜蘭市中山路二段482號)演出，購票請至OPENTIX兩廳院文化生活https://reurl.cc/GGmpjA或洽偶偶偶劇團(02)2733-0179。本節目適合各年齡層的觀眾欣賞，青年朋友們可用文化幣購買青年席位(憑證件入場)，不但可享5折購票優惠，還可憑券至服務臺兌換青年席次來廳禮！歡迎各位大小朋友一起來欣賞這齣高潮迭起又充滿創意的冒險旅程。

【演出及購票資訊】

演出名稱：世界文學系列《湯姆歷險記》

演出地點：宜蘭演藝廳 (宜蘭縣宜蘭市中山路2段482號)

演出時間：11月22日 (六) 晚上7點30分

演出票價：$300、$400、$600、$800

購票請上OPENTIX系統 ▸https://reurl.cc/GGmpjA

或洽偶偶偶劇團(02)2733-0179

