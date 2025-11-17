世界知名的頑童「湯姆」11/22宜蘭演藝廳登場

廣受大、小朋友喜愛的「偶偶偶劇團」十一月廿二日晚上在宜蘭演藝廳演出《湯姆歷險記》。（圖：宜蘭縣文化局提供）

廣受大、小朋友喜愛的「偶偶偶劇團」十一月廿二日要來到宜蘭了！將帶來美國文豪湯姆‧吐溫著作《湯姆歷險記》改編的作品，透過驚險刺激的演出，邀請觀眾在宜蘭演藝廳展開一段勇氣與冒險的戲劇旅程。

《湯姆歷險記》將於十一月廿二日星期六晚上七點三十分，在宜蘭演藝廳演出，購票請至OPENTIX兩廳院文化生活https://reurl.cc/GGmpjA或洽偶偶偶劇團(0二)二七三三-O一七九。此節目適合各年齡層的觀眾欣賞，青年朋友們可用文化幣購買青年席位(憑證件入場)，不但可享5折購票優惠，還可憑券至服務臺兌換青年席次來廳禮！歡迎各位大小朋友一起來欣賞這齣高潮迭起又充滿創意的冒險旅程。

主角湯姆與好友哈克常幻想長大之後成為海盜。某天夜晚，兩人想用迷信的方法治好腳上的雞眼，卻無意間目睹了一樁驚人的犯罪！為了避免被兇手盯上，哈克打算隱瞞，充滿正義感的湯姆卻在眾人面前說出真相，兩人也因此踏上驚險刺激的旅程──在無人荒島、神祕山洞，湯姆會遇到那些挑戰和危機？勇敢揭開真相的湯姆要怎麼對抗邪惡？這是一齣充滿危機、冒險，又令人溫馨歡笑且適合全齡觀看的戲劇。

偶偶偶劇團擅長以創新多樣的表現方式，將現代偶戲藝術與兒童劇相結合，帶來令人耳目一新的觀賞體驗。這次在創作上，特別將作者「馬克‧吐溫」化為說書人加入，穿梭在故事場景之間，引導觀眾跟著劇情，一起見證故事誕生。舞台設計亦充滿創意與想像力，以許多個「方塊」靈活變化，化身成教室、墓園、臥室、教堂、山洞等等，令觀眾嘖嘖稱奇，透過戲劇改編呈現，能夠更深刻感受經典文學的魅力。