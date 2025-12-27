世界神明聯誼會佛光山登場 鑼鼓齊鳴

以促進宗教和諧為宗旨的「二○二五世界神明聯誼會」以「向前有路 光明在望」為題，近日在佛光山佛陀紀念館盛大登場；清晨七時起，來自海內、外的宗教團體及逾千家宮廟護法神尊依序進場，陣頭、神轎在鑼鼓齊鳴聲中，踏上成佛大道，信眾也夾道迎聖駕，莊嚴熱鬧的場面湧入十二萬人潮，展現宗教融和、佛神一家親的無國界精神。(見圖)

主辦單位今(廿七)日說明，「世界神明聯誼會」由佛光山開山祖師星雲大師於二○一一年發起，今年邁入第十五年；該活動由高市府與中華傳統宗教總會共同主辦，中華傳統宗教總會會長暨佛光山住持心保和尚、高雄市長陳其邁、榮譽總會長王金平、北港朝天宮蔡董事長暨中華傳統宗教總會副總會長、祕書長陳和順、國際佛光會中華總會署理會長慈容法師、佛光山常務副住持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師等，逾千位宗教、社會及文化界代表與會，殊勝熱鬧的場景彷彿是一場宗教嘉年華會。

今年有逾一千一百座宮廟與會，有觀音佛祖、天上聖母、關聖帝君、玄天上帝、瑤池金母、福德正神、儒學孔子、天主聖嬰等，神尊、神轎及陣頭從成佛大道走向菩提廣場，禮敬大佛；多元宗教文化交會的壯觀畫面，顯現信仰凝聚人心的強大力量。

在神轎、陣頭的列列中，以來自北港朝天宮莊儀團一百一十二尊紅臉青面的「千順將軍」最受矚目，千里眼、順風耳神威赫赫護駕媽祖，也守護眾生四時平安，威靈顯赫讓人心生敬畏。號召一百一十二尊千順將軍破天荒的到佛光山集結禮敬大佛，心保和尚偕長老於佛陀紀念館禮敬大廳迎接，共同為圓滿星雲大師的願心感到殊勝與歡喜，而民眾也難得看到該盛況，爭相拍照合影，用影像記錄歷史的畫面。

心保和尚開示表示，神明聯誼會是宗教共融、和平的意思，他引用星雲大師也曾說「神明聯誼可以共祈世界和平」，唯有在社會和諧、世界和平的前提下，生活才能幸福。

王金平肯定神明聯誼會一年辦得一年更熱鬧盛大，這要歸功於星雲大師的遠見，他並引述老子《道德經》、文殊菩薩等善念修行可以成就無量功德，並勉信眾力行星雲大師倡導的「三好」、「四給」、「五行」以利益眾生，也關心兩岸及世界的和平。

陳其邁感動於神明聯誼會展現宗教跨越信仰、共融和合，「同中存異，異中求同」的智慧也可以用於朝野互動的政治及兩岸共識，以促成和平；他推崇星雲大師的理念及佛光山於環境永續的議題努力，有目共睹。

雲林縣長張麗善、朝天宮蔡董事長也推崇星雲大師「三好」的主張，能讓社會安和、世界和平。內政部宗教及禮制司司長林振祿感念宗教能啟迪良善的人心，祈福四時平安。

神明聯誼活動除宗教儀典，也有多場動態展演，在萬人照相台上，無形文化資產「高雄內門宋江陣」、傳承百年的「隆后宮茅草山宋江陣」，以及「竹北紫仙宮古典花雨傘舞」接力登場，宗教團體以武藝展現深具生命力的民俗文化內涵。

明華園黃字團也帶來歌仔戲《封神‧哪吒》，演繹三太子從誕生、拜師太乙真人到降魔護民的故事，刻畫少年勇武與慈悲並存的精神，吸引戲迷看到目不轉睛。

佛陀紀念館同步推出「東方微笑‧跨越千年-麥積山石窟藝術特展」，深入解析中國四大石窟的歷史脈絡，透過雕塑與壁畫之美，引領穿越千年時空，感受佛教藝術的深厚底蘊。

神明聯誼會邁入第十五年，統計有一千一百家宮廟與會，其中一百四十七家宮廟參與達九次以上，佛光山特別於其儀旗掛上紅綵「佛祖旗」以示尊榮，另外，今年首次參加的宮廟有二百二十家。