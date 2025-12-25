「世界神明聯誼會」與神同行 萬佛朝宗齊聚佛光山

2025「世界神明聯誼會」上午佛陀紀念館盛大登場。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲／高雄報導〕由佛光山開山星雲大師於2011年發起的世界神明聯誼會，在每年12月25日廣邀各路神明與護法神祇來到佛光山與佛陀相聚，今年2025世界神明聯誼會以「向前有路‧光明在望」為指引，一早7點鐘在佛光山佛陀紀念館盛大登場，海內外超過上千座宮廟與護法神祇依序進入佛陀紀念館，隊伍長度盛況空前，猶如一場盛大宗教嘉年華會。

高雄市長陳其邁、中華傳統宗教總會總會長暨佛光山住持心保和尚，中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平、雲林縣長張麗善也一同參與，市長陳其邁表示越來越多道場、宮廟神明跨越地域、信仰齊聚台灣來到高雄，是我們高雄的福氣，要特別感謝心保和尚與王金平院長，不斷努力用心籌辦，讓高雄能夠迎來神明的庇佑與祝福，就如同星雲大師所說，宗教之間要能夠彼此和諧尊重與包容，我相信星雲大師的提醒不只在宗教之間，更重要的是朝野的互動，以及兩岸如何創造更多的共識，尋求最大的和平，佛光山是高雄重要的一份子，更是高雄的榜樣。

廣告 廣告

今年的「世界神明聯誼會」，首次號召雲林縣無形文化資產北港朝天宮莊儀團全台分靈宮廟，集結超過百尊「千里眼」與「順風耳」將軍成立「百尊千順將軍大會師」前所未見，120尊神將走進成佛大道，氣勢浩大，左右護法北港朝天宮媽祖駕前護衛神威降臨。

接著上千座神尊神尊、佛祖陸續旗安座置四聖塔中央與大佛平台，千座神佛齊聚在此場面浩大壯觀，裡頭還有少見的原住民祖靈雕像與耶穌圖像、天主教聖母瑪利亞雕像、齊天大聖孫悟空等神明，星雲大師曾說，「各宗教的教義不同，沒有誰高誰低，誰大誰小，不應有所分別。宗教之間彼此要和諧，尊重，包容，交流，應「同中存異，異中求同」，這是世界神明聯誼會最重要的理念。

擊鼓升天，神明依序進入佛陀紀念館。(記者李惠洲攝)

各家宮廟人員捧著自家神像依序進入佛陀紀念館安座神尊。(記者李惠洲攝)

集結超過百尊「千里眼」與「順風耳」將軍成立「百尊千順將軍大會師」前所未見。(記者李惠洲攝)

集結超過百尊「千里眼」與「順風耳」將軍成立「百尊千順將軍大會師」前所未見。(記者李惠洲攝)

北港朝天宮媽祖是由一位小孩抬轎開路。(記者李惠洲攝)

參與「世界神明聯誼會」神明眾多，神佛像接配戴號碼牌來做辨識。(記者李惠洲攝)

參與「世界神明聯誼會」神明眾多，神佛像接配戴號碼牌來做辨識。(記者李惠洲攝)

北港朝天宮媽祖順利安座。(記者李惠洲攝)

北港朝天宮媽祖順利安座。(記者李惠洲攝)

千座神佛與護法神祇安座在四聖塔中央，場面十分壯觀。(記者李惠洲攝)

千座神佛與護法神祇安座在四聖塔中央，場面十分壯觀。(記者李惠洲攝)

釋迦牟尼佛坐像坐鎮，率領千座神佛象徵宗教交融與和諧。(記者李惠洲攝)

高雄市長陳其邁、心保和尚、會長王金平、雲林縣長張麗善一同比出吉祥手勢，點亮這次「世界神明聯誼會」活動。(記者李惠洲攝)

雲林縣場張麗善也特地南下參與。(記者李惠洲攝)

心保和尚。(記者李惠洲攝)

市長陳其邁表示，宗教之間要能夠彼此和諧尊重與包容，就像朝野的互動，以及兩岸如何創造更多的共識，尋求最大的和平。(記者李惠洲攝)

藍、綠兩黨高雄市市長參選人賴瑞隆、許智傑、柯志恩、邱議瑩皆到場，唯獨林岱樺缺席。(記者李惠洲攝)

中壇元帥背上機槍相當有霸氣。(記者李惠洲攝)

東海龍王也不缺席。(記者李惠洲攝)

在千尊神像出現聖母瑪利亞神像，展現出中西方神明融合祈福不分國籍。(記者李惠洲攝)

耶穌畫像置身於眾多神像中。(記者李惠洲攝)

聖母瑪利亞畫像置身於眾多神像中。(記者李惠洲攝)

眾多神像中，少見的原住民祖靈雕像也來參與其中。(記者李惠洲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名

