世界窮人日！教宗呼籲關懷弱勢

替窮苦人發聲，世界窮人日，是前天主教教宗方濟各，在2017年訂立的年度活動。今年是第9屆了，時間在11月16號，教宗良十四世，主持彌撒的時候，呼籲世界各國領袖，要傾聽窮人的心聲，也請信徒們，多多關懷邊緣族群。

聖伯多祿大殿內，大批信眾聚精會神，參加教宗良十四世主持的「窮人禧年」彌撒。天主教教宗良十四世：「世界上存在著許多形式的貧窮，除了物質上的貧困，也包括道德和精神上的貧困，往往對年輕人影響尤其嚴重，而貫穿所有這些貧困的悲劇就是孤獨。」

世界窮人日由已故教宗方濟各在2017年發起，今年，教宗良十四世呼籲大眾，在面對不公義時，不應因為感到無能為力而袖手旁觀。天主教教宗良十四世：「如今 世界各地不幸出現的戰爭景像，似乎更加印證了，我們身處無助的境地，然而 這種無助感的全球化，源自於一個謊言，源自於一種根深蒂固的觀念，那就是 歷史總是如此無法改變，福音卻提醒我們，正是在歷史的動盪中，主才會降臨並拯救我們。」

面對不斷擴大的苦難與不平等，教宗也直接點名各國領袖。天主教教宗良十四世：「我敦促各國元首與領袖，傾聽最貧弱者的呼聲，沒有正義 就不會有和平，窮人以許多方式，提醒我們這一點，透過他們的遷徙與吶喊，但往往 他們的呼喊，都被繁榮與進步的迷思，給消音了 因為這種迷思，不會考慮到每個人的福祉，而是導致許多人被遺棄，任其自生自滅。」

彌撒結束後，教宗與 1300 名弱勢人士共進午餐，體現真正的關懷，不只在講道中，也在每一次與弱勢並肩而坐的時刻。

