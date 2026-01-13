世界竹地標 草嶺山林大火 2天燒8公頃

獲世界竹組織認證為「世界竹地標」、海拔1200公尺的古坑鄉草嶺石壁山區，12日早上7時許起火冒煙，消防員與居民從陸面滅火未果，13日早上空勤總隊直升機也加入，從湖山水庫取水從空中滅火，但仍無法控制火勢，擴大延燒到8公頃。雲林縣消防局表示，山區風向變化大，空勤總隊直升機進行13架次灑水滅火仍無熄滅跡象，昨入夜後收隊，14日再繼續滅火。

草嶺村長陳兵通表示，12日清晨接獲通報石壁山莊後方山林冒煙，消防局、義消、村民全都加入滅火，但火一直燒，消防局趕緊申請空勤直升機協助。

雲林縣消防局指出，山路崎嶇狹小，大型消防車無法進入火災現場，只能利用農用車接駁，再以細水霧滅火，空勤直升機13日一早出動，從湖山水庫取水灑水滅火，共完成4機次、共13架次灑水滅火。

草嶺山區已3個月未下雨，火勢迅速延燒，空拍機拍到已燃燒8公頃。陳兵通說，遊客多，也是冬筍採收季，不知是否外地遊客生火取暖引起。有民眾在火災現場發現電鋸和柴油桶，消防局說，從火流方向及炭化程度初步分析，與火災關聯不大，將進一步釐清。

草嶺石壁於民國113年獲世界竹組織認證為「世界竹地標」，是全球唯一城市級竹地標。雲林縣府推動516公頃「草嶺石壁森林療癒基地」，111年起推出「森林療癒季」，雲林之丘、五元兩角、木馬古道等景點夙負盛名。消防局說，火流控制在山下，應不至於延燒到雲林之丘等觀光景點。