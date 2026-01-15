【世界符文移除】《聯盟戰棋》釋出 16.3 版本更新：希格斯、飛斯及希瓦娜削弱
《聯盟戰棋》開發團隊今（15）日在測試服釋出了 S16「英雄棋譚」16.3 版本第二波更新內容，針對希格斯、飛斯及希瓦娜等英雄進行削弱，並推出「時空旅人」、「聯合專輯」等全新增幅裝置，而過於強勢的「世界符文」將被暫時停用。
《聯盟戰棋》16.3 版本第一波更新資訊：
《聯盟戰棋》16.3 PBE 測試服版本更新資訊（1/13 至 1/14）
英雄
一費單位
艾妮維亞
基礎攻速：0.7 ⇒ 0.75
布蕾爾
技能攻擊速度：300% ⇒ 300/300/350%
布里茨
魔力值：60/120 ⇒ 60/105
姬亞娜
技能傷害（AD）：160/240/360 ⇒ 160/240/400
二費單位
艾希
技能傷害（AD）：125/185/290 ⇒135/195/300
技能傷害（AP）：15/25/35 ⇒ 20/40
艾克
基礎護甲和魔防：50 ⇒ 45
奧莉安娜
魔力值：0/60 ⇒ 20/50
泰達米爾
技能傷害：100/150/225 ⇒ 110/160/235
三費單位
達瑞文
基礎攻擊力：50 ⇒ 53
馬爾札哈
技能傷害：27/40/65 ⇒ 29/43/68
史瓦妮
護盾值：475/525/625 ⇒ 525/575/675
柔依
技能傷害：300/450/700 ⇒ 330/500/770
四費單位
布郎姆
魔力值：60/120 ⇒ 60/105
飛斯
技能傷害：110/165/450 ⇒ 75/115/450
技能攻擊速度：50% ⇒ 100%
技能普攻额外傷害：80/120/600 ⇒ 50/75/600
蓋倫
治療量：300/350/1200 ⇒ 250/300/1200
凱莎
技能傷害（AD）：42/63/150 ⇒ 39/63/150
維迦
技能傷害：62/93/199 ⇒ 58/90/199
塔里克
被動重製：所有友軍獲得 10/20/100 魔防。每場戰鬥一次，在生命值跌至 35%以下最大生命值時，在 2 秒裡持續回復 300/700/2500 生命值。
五費單位
厄薩斯
技能傷害（AD）：85/170/2400 ⇒ 95/200/2400
第二段傷害依舊為第一次的 120%
第三段傷害依舊為第一次的 160%
安妮
魔力值：0/170 ⇒ 0/160
技能施放後最大魔力值減少：150 ⇒ 140
鏡爪
護盾值：
400/1000/10000 ⇒ 350/750/10000
希瓦娜
魔力值：0/40 ⇒ 0/30
烈焰吐息傷害（AD）：165/250/12345 ⇒ 185/275/12345
所有友軍獲得的技能傷害減免：10% ⇒ 8%
機械暴龍
基礎攻擊力：75 ⇒ 85
基礎護甲和魔防：70 ⇒ 80
技能傷害（AD）：
125/200/2000 ⇒ 145/250/2000
飛彈傷害：30% ⇒ 25%
翱銳龍獸
25 層衝擊波傷害：50/75/1000 ⇒ 100/150/1000
希格斯
被動傷害：45/80/500 ⇒ 40/65/500
賽勒斯
基礎護甲和魔防：70 ⇒ 80
鏡爪
技能治療：10% ⇒ 8%
狼靈傷害：300% ⇒ 350%
加里歐
技能傷害（魔防）：300/450% ⇒ 350/525%
特性調整
比爾吉沃特
參與擊殺獲得的銀蛇幣：2 ⇒ 1
皮爾托福
「升級」額外攻速：15% ⇒ 25%
「磁控線圈」傷害增幅：18% ⇒ 16%
「連續齒輪」魔法：12 ⇒ 15
「護甲消除器」額外傷害增幅：35% ⇒ 45%
「加速之門」魔力回復：35% ⇒ 40%
虛空
「噴吐尖刺」尖刺傷害：111 ⇒ 100
「皇室外殼」
虛靈生命：25% ⇒ 30%
虛靈傷害：30 ⇒ 40
冥血族
（3）傷害：100 ⇒ 333
增幅裝置
究極鍊化：物理／魔法：25 ⇒ 35
達克維爾入侵
傷害增幅：10% ⇒ 8%
強化傷害增幅：15% ⇒ 12%
滅世者
疊加魔法：2 ⇒ 1
蒂瑪西亞永垂不朽
疊加生命：4 ⇒ 3
天選之狼
安比薩額外物理：30 ⇒ 40
鏡爪額外傷害：25% ⇒ 30%
龍衛
嘉文四世傷害（護甲／魔防）：
185% ⇒ 100/120/155/200%
私房錢
立即金錢：1 ⇒ 6
每回合金錢：2 ⇒ 3
每回合不再提供額外經驗值。
碰撞測試
暈眩時間：1.25 ⇒ 1.75
心相成長
重做：獲得 54 經驗值。
特性神木
金錢：7 ⇒ 2
特性神木+
金錢：12 ⇒ 4
值得等待
不再需要 2 回合的延遲來獲得英雄。
長久之計
金錢：4 ⇒ 15
經驗：5 ⇒ 4
營造氣場
該英雄現在會攜帶一件推薦裝備。
解鎖回合：4-3 ⇒ 4-5
荊棘蔓延+
金錢：4 ⇒ 2
美味甜點
裝備提供生命：25 ⇒ 20
流亡孤軍
護盾：35% ⇒ 30%
知己知彼
傷害增幅：10% ⇒ 8%
強化傷害增幅：18% ⇒ 15%
整裝備戰
物理加成和魔法攻擊：2% ⇒ 3%
整裝備戰+
物理加成和魔法攻擊：3% ⇒ 4%
組件強盜
延遲：5 回合 ⇒ 4 回合
強力投入
金錢：2⇒7
全新增幅裝置
新：聯合專輯
獲得 1 個瑟菈紛。瑟菈紛的治療會基於她友軍的已損失生命值而獲得提升。索娜獲得「破壞者」特性，並且每次技能施放會發射一個額外的音波。每場玩家對戰回合結束後，獲得一個索娜。
新：時間旅人
提供 2 個艾克。有艾克參與的每場玩家對戰回合結束後獲得 2 經驗值。在你每次升級時，再次獲得一個［艾克］。在 3 星時，獲得 1 個極靈。
艾克的強化攻擊會波及至所有受到極靈技能傷害的敵人，造成 10% 傷害。
裝備改動
夜色緣界
已損失生命值回復量：50% ⇒ 30%
納什之牙
魔法攻擊：15 ⇒ 20
黎明核心
物理加成和魔法攻擊：10% ⇒ 15%
閃刃
普攻獲得的攻速：5% ⇒ 6%
賭徒之刀
每次攻擊掉落金錢機率：5% ⇒ 6%
屏息狙擊
物理加成和魔法攻擊：20% ⇒ 25%
暗裔之鐮
不再提供 25 魔法攻擊，改為提供 250 生命值
不屈鬥魂
最大生命值：12% ⇒ 15%
光明納什之牙
魔法攻擊：30 ⇒ 40
