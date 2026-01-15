【世界符文移除】《聯盟戰棋》釋出 16.3 版本更新：希格斯、飛斯及希瓦娜削弱

《聯盟戰棋》16.3 版本第二波更新資訊釋出（圖片來源：英雄聯盟）



《聯盟戰棋》開發團隊今（15）日在測試服釋出了 S16「英雄棋譚」16.3 版本第二波更新內容，針對希格斯、飛斯及希瓦娜等英雄進行削弱，並推出「時空旅人」、「聯合專輯」等全新增幅裝置，而過於強勢的「世界符文」將被暫時停用。

《聯盟戰棋》16.3 版本第一波更新資訊：

《聯盟戰棋》16.3 PBE 測試服版本更新資訊（1/13 至 1/14）

英雄

一費單位

艾妮維亞



基礎攻速：0.7 ⇒ 0.75

布蕾爾



技能攻擊速度：300% ⇒ 300/300/350%

布里茨



魔力值：60/120 ⇒ 60/105

姬亞娜



技能傷害（AD）：160/240/360 ⇒ 160/240/400

二費單位

艾希



技能傷害（AD）：125/185/290 ⇒135/195/300



技能傷害（AP）：15/25/35 ⇒ 20/40

艾克



基礎護甲和魔防：50 ⇒ 45

奧莉安娜



魔力值：0/60 ⇒ 20/50

泰達米爾



技能傷害：100/150/225 ⇒ 110/160/235

三費單位

達瑞文



基礎攻擊力：50 ⇒ 53





馬爾札哈



技能傷害：27/40/65 ⇒ 29/43/68

史瓦妮



護盾值：475/525/625 ⇒ 525/575/675





柔依



技能傷害：300/450/700 ⇒ 330/500/770

四費單位

布郎姆



魔力值：60/120 ⇒ 60/105

飛斯



技能傷害：110/165/450 ⇒ 75/115/450



技能攻擊速度：50% ⇒ 100%



技能普攻额外傷害：80/120/600 ⇒ 50/75/600

蓋倫



治療量：300/350/1200 ⇒ 250/300/1200

凱莎



技能傷害（AD）：42/63/150 ⇒ 39/63/150

維迦



技能傷害：62/93/199 ⇒ 58/90/199

塔里克



被動重製：所有友軍獲得 10/20/100 魔防。每場戰鬥一次，在生命值跌至 35%以下最大生命值時，在 2 秒裡持續回復 300/700/2500 生命值。

五費單位



厄薩斯



技能傷害（AD）：85/170/2400 ⇒ 95/200/2400



第二段傷害依舊為第一次的 120%



第三段傷害依舊為第一次的 160%

安妮



魔力值：0/170 ⇒ 0/160



技能施放後最大魔力值減少：150 ⇒ 140

鏡爪



護盾值：



400/1000/10000 ⇒ 350/750/10000

希瓦娜



魔力值：0/40 ⇒ 0/30



烈焰吐息傷害（AD）：165/250/12345 ⇒ 185/275/12345



所有友軍獲得的技能傷害減免：10% ⇒ 8%

機械暴龍



基礎攻擊力：75 ⇒ 85



基礎護甲和魔防：70 ⇒ 80



技能傷害（AD）：



125/200/2000 ⇒ 145/250/2000



飛彈傷害：30% ⇒ 25%

翱銳龍獸



25 層衝擊波傷害：50/75/1000 ⇒ 100/150/1000

希格斯



被動傷害：45/80/500 ⇒ 40/65/500

賽勒斯



基礎護甲和魔防：70 ⇒ 80

鏡爪

技能治療：10% ⇒ 8%



狼靈傷害：300% ⇒ 350%

加里歐



技能傷害（魔防）：300/450% ⇒ 350/525%

特性調整

比爾吉沃特



參與擊殺獲得的銀蛇幣：2 ⇒ 1

皮爾托福



「升級」額外攻速：15% ⇒ 25%



「磁控線圈」傷害增幅：18% ⇒ 16%



「連續齒輪」魔法：12 ⇒ 15



「護甲消除器」額外傷害增幅：35% ⇒ 45%



「加速之門」魔力回復：35% ⇒ 40%

虛空



「噴吐尖刺」尖刺傷害：111 ⇒ 100



「皇室外殼」



虛靈生命：25% ⇒ 30%



虛靈傷害：30 ⇒ 40

冥血族



（3）傷害：100 ⇒ 333

增幅裝置

究極鍊化：物理／魔法：25 ⇒ 35

達克維爾入侵



傷害增幅：10% ⇒ 8%



強化傷害增幅：15% ⇒ 12%

滅世者



疊加魔法：2 ⇒ 1

蒂瑪西亞永垂不朽



疊加生命：4 ⇒ 3

天選之狼



安比薩額外物理：30 ⇒ 40



鏡爪額外傷害：25% ⇒ 30%

龍衛



嘉文四世傷害（護甲／魔防）：



185% ⇒ 100/120/155/200%

私房錢



立即金錢：1 ⇒ 6



每回合金錢：2 ⇒ 3



每回合不再提供額外經驗值。

碰撞測試



暈眩時間：1.25 ⇒ 1.75

心相成長



重做：獲得 54 經驗值。

特性神木



金錢：7 ⇒ 2

特性神木+



金錢：12 ⇒ 4

值得等待



不再需要 2 回合的延遲來獲得英雄。

長久之計



金錢：4 ⇒ 15



經驗：5 ⇒ 4

營造氣場



該英雄現在會攜帶一件推薦裝備。



解鎖回合：4-3 ⇒ 4-5

荊棘蔓延+



金錢：4 ⇒ 2

美味甜點



裝備提供生命：25 ⇒ 20

流亡孤軍



護盾：35% ⇒ 30%

知己知彼



傷害增幅：10% ⇒ 8%



強化傷害增幅：18% ⇒ 15%

整裝備戰



物理加成和魔法攻擊：2% ⇒ 3%

整裝備戰+



物理加成和魔法攻擊：3% ⇒ 4%

組件強盜



延遲：5 回合 ⇒ 4 回合

強力投入



金錢：2⇒7

全新增幅裝置

新：聯合專輯

獲得 1 個瑟菈紛。瑟菈紛的治療會基於她友軍的已損失生命值而獲得提升。索娜獲得「破壞者」特性，並且每次技能施放會發射一個額外的音波。每場玩家對戰回合結束後，獲得一個索娜。

新：時間旅人

提供 2 個艾克。有艾克參與的每場玩家對戰回合結束後獲得 2 經驗值。在你每次升級時，再次獲得一個［艾克］。在 3 星時，獲得 1 個極靈。



艾克的強化攻擊會波及至所有受到極靈技能傷害的敵人，造成 10% 傷害。

裝備改動

夜色緣界



已損失生命值回復量：50% ⇒ 30%

納什之牙



魔法攻擊：15 ⇒ 20

黎明核心



物理加成和魔法攻擊：10% ⇒ 15%

閃刃



普攻獲得的攻速：5% ⇒ 6%

賭徒之刀



每次攻擊掉落金錢機率：5% ⇒ 6%

屏息狙擊



物理加成和魔法攻擊：20% ⇒ 25%

暗裔之鐮



不再提供 25 魔法攻擊，改為提供 250 生命值

不屈鬥魂



最大生命值：12% ⇒ 15%

光明納什之牙



魔法攻擊：30 ⇒ 40