世界第一人！《英雄聯盟》傳奇Faker將會面韓國總理，推廣電競與遊戲產業發展

已經是《英雄聯盟》甚至是全球電競傳奇的 T1 中路 Faker（李相赫）再度展現自己的「國寶級」價值，根據韓國媒體報導，韓國國務總理金民錫將邀請六冠王 Faker 到總理會館進行會談，除了要向世界宣傳韓國電競之外，也會探討遊戲產業與文化發展的方向，預計日後釋出影片。

Faker 將與韓國國務總理對談（圖源：KeSPA）

Faker 今年再度率領 T1 拿下世界冠軍，除了是自己的第六冠之外，更是首次有隊伍成功在《英雄聯盟》三連霸，除了成績之外，Faker 的人品也受到推崇，更是與孫興慜、奉俊昊、BTS 等人並列為韓國「國寶級」人物。如此的成就讓韓國國務總理金民錫也印象深刻，將在 12 月 20 日邀請 Faker 到總理會館會談電競、遊戲產業等議題，並在日後以影片形式釋出內容。

金民錫在日前也曾參與韓國最大電玩展「G-STAR」，當時就表示：「遊戲是我國人民最主要的休閒娛樂活動，作為一個產業要穩定發展 ，需要鬆綁限制，政府也有很多事情要做。」同時政府也會努力讓遊戲成為更快樂、更有意義的事情。